Rouskův sen: debut jako žádný Čech, agent budil rodinu. Fandil i Jiříček

Byl to debut se vším všudy. Na gól a asistenci mu proti Canadiens stačila devítiminutovka. Přesně 9:03, tolik času totiž Rousek dostal od kouče Dona Granata. Klasika, protože při premiéře zkrátka nelámete rekordy pobytu na ledě.

Přesto si rodák z Ostrova nad Ohří jeden primát připsal. Rousek totiž srovnával v první třetině na 1:1 už ve čtvrté minutě a stal se střelcem nejrychlejšího gólu mezi českými debutanty v NHL. Překonal tak legendárního Jaroslava Pouzara. Ten se v roce 1982 trefil v dresu Edmontonu proti Calgary v čase 7:57.

Jsou to už skoro dva roky, co se Rousek stěhoval ze Sparty za velkou louži. O jeho nesporném talentu a fyzických předpokladech se vědělo. Tenhle kluk měl na to proklouznout do NHL. Rok se s rokem sešel a pozvánka do prvního týmu Buffala konečně přicestovala.

Nutno dodat, že z velké části byla opožděná kvůli vážnému zranění kolene. Doma v kredenci smlouva se Sabres a k tomu utržený přední zkřížený vaz včetně menisku premiéru zpozdil. Dlouhá pauza a nejistá budoucnost. Po slibných výkonech na farmě v Rochesteru, kde nastupuje společně s Jiřím Kulichem, se odchovanec Letňan konečně dočkal.

Sabres ale Rouska napínali. Jeho premiéra mezi hokejovou smetánkou se přiblížila už před zápasem proti New Yorku Islanders, protože byl nejistý zdravotní stav hvězdy týmu Tage Thompsona, jenže poprvé se další Čech v nejlepší lize světa sklouzl po ledě až o tři dny později. Tentokráte už Thompson skutečně chyběl. A Rousek šancí nepohrdnul, což ocenil i náročný kouč Granato. „Má cit pro hru. Je vidět, že už je spjat s naší organizací nějaký čas a zná naše systémy. Je to prostě hokejista! Jsem rád za to, co předvedl. Prokázal kombinaci drzosti a dovedností.“

Při vyrovnání na 1:1 byl Rousek věrný faktu, že patří do organizace Sabres. Po šavlovačce na brankovišti totiž prokázal důraz, pohotovost a skvělou orientaci, když po odrazu puku o zadní mantinel překonal Jakea Allena. Ve druhém dějství si pak ještě připsal asistenci na gól parťáka Rileyho Stillmana. „Právě jsem vzbudil celou rodinu,“ psal na sociální sítě nadšený Rouskův agent Martin Podlešák zhruba ve dvě hodiny ráno středoevropského času, kdy jeho klient v Buffalu řádil.

Českého útočníka v hledišti podporovali i dva známí krajané. Jiří Kulich a David Jiříček třináctce Sabres naplno fandili přímo v KeyBank Center. Zejména parťák z farmy Kulich měl z Rouskova debutu v NHL upřímnou radost. „Lukáš mi na začátku v Americe hodně pomohl. Jeho start v NHL byl úžasný, jsem za něj moc šťastný,“ řekla další česká naděje, na kterou NHL teprve čeká.

Možná se ptáte, jak se dostal na tribunu v Buffalu David Jiříček, když hraje v Clevelandu, tedy na farmě Columbusu. V AHL totiž na sebe v posledním zápase narazily právě Rochester a Cleveland. Domácí vyhráli 5:2, Rousek si připsal asistenci a Kulich dokonce dva góly, oba tak pokořili Jiříčkovu defenzivu, ale v hledišti NHL se rivalita smazala.