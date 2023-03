Balík pro Chytila, dobrý tah Rangers. Úchvatný střed útoku, chválí expert

Od začátku byl Ranger a tak to také zůstane. Za skvělé výkony si Filip Chytil vysloužil štědrou odměnu. Český útočník uzavřel ve středu s newyorským klubem novou čtyřletou smlouvu. Přijde si na celkem 17,75 milionů dolarů (asi 385 milionů korun), ročně si vydělá téměř 4,5 milionu dolarů. „Byl to dobrý den pro Rangers. A pro Chytila taky,“ shrnul novinář Larry Brooks z listu New York Post tah klubu z Manhattanu.

Je mu teprve 23 let, ale v týmu z Manhattanu působí trvale pátou sezonu. Nevyletěl raketovou rychlostí, v hierarchii New York Rangers stoupal postupně. Ale stal se jejich klíčovým hráčem a hnací silou „Kid Line“, v níž nastupuje mezi Kaapo Kakkem a Alexisem Lafrenierem. V 66 zápasech tohoto ročníku si zatím připsal 42 bodů za 22 gólů a 20 asistencí, je šestý v produktivitě týmu. Tím si rodák z Kroměříže vylepšil všechna osobní maxima.

Jeho dosud nejlepšími výkony bylo 14 branek a 23 bodů. Chytil je teprve sedmým hráčem Blueshirts za posledních dvacet let, kteří ve věku 23 let a mladším nastříleli v jednom ročníku aspoň dvacet branek. Už proto moc nepřekvapilo, že se Rangers snažili pojistit si ho co nejdřív. Po této sezoně mu skončí stávající dvouletý kontrakt na celkových 4,6 milionu dolarů, který podepsal koncem července 2021. Teď jeho cena vzrostla téměř dvojnásobně.

„Je to výhra pro něj i pro Blueshirts, kteří mají potíže s platovým stropem. Na další čtyři sezony mají ve středu útoku úchvatný triumvirát Mika Zibanejad, Vincent Trocheck, Chytil, přičemž poslední dva nemají přesně dané pořadí. Rangers by byli hloupí, kdyby dovolili Chytilovi stát se obětí hrozícího škrcení rozpočtu, jemuž bude (generální manažer) Drury čelit po play off. To by bylo prostě nepřijatelné,“ hodnotil kroky klubu Larry Brooks, jenž o Rangers píše pro deník New York Post.

Pokud se platový strop pro příští sezonu podle očekávání zvýší jen o milion dolarů na celkových 83,5 milionů dolarů, budou pod ním mít Rangers docela těsnou rezervu 12,375 milionů dolarů. Do ní se jim má vejít pět útočníků, dva obránci a náhradní brankář. Potřebují prodloužit s dalšími mladíky Lafrenierem a bekem K'Andrem Millerem. Smlouvy dobíhají taky Vladimiru Tarasenkovi, Patricku Kaneovi a Tyleru Mottemu. Tedy všem třem posilám, jež Blueshirts získali před poslední uzávěrkou přestupů. Stanou se neomezenými volnými agenty.

Zlínský odchovanec Chytil patří mezi členy české osmnáctky, jež v roce 2016 vyhrála Hlinkův Memoriál. Z tehdejšího výběru působí v NHL útočníci Martin Nečas, Filip Zadina a Martin Kaut. O dva roky později se s nimi Chytil zúčastnil mistrovství světa dvacítek v Buffalu, kde tým postoupil do semifinále. Mezitím se stal senzací draftu, když si ho v červnu 2017 vybrali New York Rangers v prvním kole z celkově 21. pozice. Za tým nastoupil poprvé na konci sezony 2017/18, kdy si ho vytáhli z farmy v Hartfordu.

Od té doby sehrál v NHL 319 utkání a připsal si 135 bodů (64+71). Ve 23 zápasech play off má bilanci 7+2. Chytilova hvězda stoupá, pro Rangers je důležitým hráčem. „Klub čeká obtížné rozhodování, ale prodloužit s Chytilem nebylo vůbec složité. Dobrý den pro Rangers… a pro Chytila taky,“ uzavřel Larry Brooks.

