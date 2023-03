Vrána ve hře o MS, do kempu i junioři. Havlát: S Hertlem ještě promluvím

Začalo být živo. Konec základní části NHL i dalších zámořských soutěží se blíží. Generální manažer reprezentace Martin Havlát oslovuje hráče a sonduje, jak se staví k účasti na mistrovství světa. „Zatím nikdo vyloženě neřekl, že by nejel,“ hlásil při online rozhovoru s novináři. Konkrétní jména nepotvrdil, to bude možné až po skončení základní části zhruba za dva týdny. Ale připustil, že v kempu reprezentace se nejspíš objeví i hráči z farem, na radaru jsou rovněž David Špaček a Stanislav Svozil, kteří působí v kanadské juniorce.

Tým se pomalu začíná rýsovat, v kontaktu s českými vyslanci ze zámořských soutěží je Martin Havlát mnohem častěji než dřív. „Nemáme daný žádný počet, kolik by jich mělo přijet, záleží na okolnostech. Spoustu hráčů bychom rádi uvítali co nejdřív, protože je třeba tolik neznáme a chtěli bychom vidět, jak vypadají. Záleží, jak se situace bude vyvíjet,“ líčil.

Od všech, s nimiž mluvil, prý Havlát slyšel odpověď zhruba ve smyslu, že pokud bude příhodná situace, k národnímu týmu se připojí. Základní část NHL končí dvěma zápasy 14. dubna, v AHL o dva dny později. „Ale pořád je brzy, do té doby se může stát ještě spousta věcí,“ uvedl.

Postoje i okolnosti se mění. Tomáši Hertlovi se koncem února narodil druhý syn. Z těchto důvodů nebyl podle různých vyjádření účasti na šampionátu úplně nakloněn. „Hovořil jsem s ním dvakrát a určitě spolu ještě do konce základní části mluvit budeme. (San Jose Sharks) Jsou jedním z týmů, o nichž víme, že do play off nepostoupí. Určitě o něj máme zájem a uvidíme, jak to dopadne. Druhé miminko měl před měsícem, ještě spolu budeme mluvit,“ zmínil se Havlát.

Jakub Vrána v tuctu zápasů za St. Louis Blues nasázel osm gólů. Po návratu z asistenčního programu NHL prožíval těžké období, po výměně z Detroitu má zase formu. Jsem rád, že se mu daří, že je zpátky v NHL a dává góly. Nevím, jak na tom je v osobním životě, ale snad je to dobré i mimo led, když takhle hraje. Trenérský štáb ho měl minulý rok na mistrovství světa, s Karim Jalonenem se bavíme i o něm. Ale uvidíme, kde budeme za dva, tři týmy,“ pravil manažer reprezentace.

Ve hře jsou detroitští útočníci Dominik Kubalík a Filip Zadina, stejně jako obránce Filip Hronek, jenž před uzávěrkou přestupů odešel do Vancouveru. Kvůli zranění nástup opozdil, teď zvládá velké porce času na ledě. Zařadil se k pilířům obrany Canucks, kteří do play off taky nepostoupí. „Mluvil jsem s ním minulý týden. Jsem rád, že je zpátky, hraje hodně. Záleží, jak na tom bude na konci sezony a jak pochodí u výstupních prohlídek. Doufám, že vydrží zdravý,“ přál si Havlát.

Nejvíc možností na výběr se nabízí mezi brankáři. Po základní části budou volní třeba Karel Vejmelka (Arizona), Lukáš Dostál (Anaheim), Petr Mrázek (Chicago), možná Daniel Vladař (Calgary). Ani v jejich případě Havlát konkrétní nebyl. „Brankářů máme spoustu a všichni mi odpověděli kladně. Na téhle pozici máme víc jmen, než na těch ostatních,“ připustil.

Největší esa v čele s Davidem Pastrňákem a Martinem Nečasem budou pokračovat v play off. Český tým by podle vývoje čekal, kdo vypadne po prvním kole. „Když se dívám na tabulku, ve Východní konferenci se možná dvě, tři série dají odhadnout, ale ještě se to může zamotat, Západ je otevřený úplně, tam nevíme, kdo bude první, druhý, třetí. Obě divize jsou našlapané a všechno může být jinak. Ale určitě bychom na někoho počkali. Na Východě máme spoustu skvělých hráčů,“ připustil.

Do kempu budou pozváni rovněž hráči z AHL. Havlát zmínil Martina Frka, který v ní výrazně boduje, z farmy Buffala se můžou objevit Lukáš Rousek a Jiří Kulich, v obraně David Jiříček ze zálohy Columbusu. GM reprezentace mluvil i s dalšími dvěma stříbrnými medailisty z letošních dvacítek. Pomáhal mu v tom Marek Židlický, který je zná, na šampionátu byl asistent Radima Rulíka. „David Špaček a Stanislav Svozil budou hrát play off za juniorku. Rádi bychom je vzali, ale záleží, jestli to bude možné, jestli nebudou hrát dlouho. Zasloužili by si, aby se na ně v kempu Kari podíval,“ uvedl Havlát.

Některé hráče budou chtít v reprezentaci hned, jak budou volní, někteří by si podle něj zasloužili ještě trochu volna. „Záleží na situaci a okolnostech, o koho se bude jednat. Většinou to trvá dva, tři dny, než se všechno vyřeší, kdy budou mít týmy výstupní mítinky. Pak bychom měli vědět víc. Ale čím dřív, tím líp,“ dodal manažer české reprezentace.