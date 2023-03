(Ne)známý Čech v Coloradu: záměna s Pavelcem i Varaďovo překvapení

Pokud tohle jméno znáte, jste pravděpodobně velký hokejový fajnšmekr. Nic proti Ondřeji Pavlovi, ale v českém prostředí prostě není moc profláklý. Je to logické. Zvolil si jinou cestu než většina, 22letý nedraftovaný centr působí v zámoří mezi juniory a následně v univerzitní NCAA už sedm let. A nyní se dočkal nováčkovského kontraktu v NHL. A to dokonce se šampiony z Colorada. Čím je zaujal, když za Minnesota State University bodově nezáří? Možná tím samým jako před třemi lety tehdejšího kouče české dvacítky Václava Varaďu, který ho překvapivě nominoval na MS juniorů.