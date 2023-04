NHL SESTŘIHY: Vejmelka dostal čtyři góly, Chytil asistoval. Prohrál i Detroit

Hokejistům New Yorku Rangers nestačila v NHL přihrávka Filipa Chytila a prohráli v Buffalu 2:3 v prodloužení. Domácí nastoupili bez Lukáše Rouska, který se po vydařené premiéře (1+1) vrátil na farmu do Rochesteru. Winnipeg porazil Detroit 6:2 a udržel si v Západní konferenci na posledním postupovém místě do play off dvoubodový náskok před Calgary, které vyhrálo 5:4 v prodloužení ve Vancouveru.