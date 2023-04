NHLPA má nového šéfa. Fandil Bruins, chce návrat na Hry i Světový pohár

Jakub Lauko se v zápase s Columbusem pustil do bitky • Reuters

Hráčská asociace NHLPA představila nového šéfa. Výkonným ředitelem se stal 55letý Martin J. Walsh. Nahradil Donalda Fehra, jenž vedl hráčskou asociaci třináct let. Ve čtvrtek se představil v Torontu veřejnosti a mluvil o svých plánech. Hodlá mimo jiné vrátit hokejisty NHL na olympiádu, zasadit se o pokračování Světového poháru a výjezdů celků ligy mimo zámoří.

Walsh naposledy zastával pozici ministra práce v administrativě amerického prezidenta Joea Bidena. Předtím byl sedm let starostou Bostonu, odkud pochází, jinak je skrz naskrz odborář. Důležitým rozdílem mezi ním a předchozími lídry NHLPA spočívá v tom, že na rozdíl od nich není právník, nýbrž bývalý odborový předák.

Odmalička byl fanouškem Bostonu. Jako dítě bojoval s rakovinou, a když byl v nemocnici, navštívil ho legendární obránce Bruins Bobby Orr, který tehdy sám chodil o berlích. Walsh měl později permanentky na NHL a osobně zná rodinu majitele klubu Jeremyho Jacobse. Právě on a rovněž vlastník Pittsburghu John Henry v minulosti podpořili jeho politickou kariéru.

Někteří agenti a bývalí hráči se kvůli těmto vazbám domnívají, že se jedná o znepokojivý střet zájmů. „Za svou kariéru jsem sehnal miliony dolarů. Peníze od těchto organizací, nebo osob z těchto organizací, nepředstavují ani procento z toho, co jsem získal. Nikdo mě nemůže obvinit, že používám politické dary coby způsob, jak oplácet laskavosti. Nenechám se ovlivnit politickou podporou, k níž došlo před sedmi lety. Neznamená to, že to ovlivní mou práci při zastupování hráčů,“ opáčil Walsh.

Pokud jde o styl vedení, Walsh je zastáncem otevřenosti při komunikaci se členy odborů. „Hráči si zaslouží vůdce, který ví, kdo jsou a zná jejich rodiny. Je to o vzájemném porozumění a poznávání,“ uvedl. O vztahu s Garym Bettmanem, zažertoval, že pokud s ním boss NHL bude souhlasit, můžou spolu dobře vycházet. Nicméně, už se setkali osobně a znali se ještě dřív, než se Walsh objevil na radaru kvůli práci v hráčské asociaci.

„Moje první dojmy z Martyho Walshe jsou, že na čtvrteční tiskové konferenci předvedl sebevědomí bez arogance. Popsal sám sebe jako jiný typ vůdce, než byli jeho předchůdci, a přitom si zachoval respekt ke všem, kteří dřív zastávali jeho roli,“ napsal Pierre LeBrun na webu The Athletic.

Co se týče velkých hokejových témat současnosti, Walsh připomněl, že účast hráčů NHL na olympiádě je zanesena v kolektivní smlouvě. Stávající dohoda mezi ligou a NHLPA končí za tři roky. Příští zimní hry se budou konat právě v roce 2026 v Itálii, což by pro NHL měla být vhodnější lokalita z hlediska cestování, časového posunu a tedy i sledovanosti v televizi než v případě předchozích dvou olympiád, jež se konaly v Asii.

Světový pohár se hrál naposledy v roce 2016. Rusko bylo kvůli agresi na Ukrajině vyloučeno ze všech mezinárodních soutěží IIHF, což zhatilo i dřívější plány na obnovení World Cupu. Walsh však považuje za důležité položit aspoň základy příštího turnaje. „Měli bychom ho zanést na papír. Pak se musíme vypořádat s problémy, které se objeví. Fanoušci to milují, hráči to milují a je důležité, abychom to dotáhli,“ prohlásil.

„Když jsem se Walshe během tiskovky zeptal, jak plánuje řešit ruskou otázku v rámci Světového poháru, nebyl připraven cokoli ani bezděky prozradit. Myslím, že chce vést tyto rozhovory s hráči v zákulisí a dosáhnout konsensu. Ale sečteno a podtrženo, výsledkem bude, že se World Cup buď vrátí v roce 2025 bez Ruska, nebo se World Cup nevrátí, protože evropské hokejové federace se turnaje nezúčastní, pokud v něm Rusko bude. To je naprosto jasné,“ dodal Pierre LeBrun.