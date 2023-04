NHL ONLINE: Vrána se utkává s Čechy z Bostonu. Chytil u dvou gólů

Filip Chytil má radost v dresu New Yorku Rangers • Reuters

Český útočník Filip Chytil (vlevo) slaví branku do sítě Washingtonu • ČTK / AP / Nick Wass

Hned devět zápasů nabízí z neděle na pondělí zámořská NHL, nouze tak logicky není ani o českou stopu. Ještě večer nastupují Češi z Bostonu v čele s rekordmanem Davidem Pastrňákem. Proti nim stojí znovuzrozený Jakub Vrána a jeho St. Louis. Filip Chytil dvěma asistencemi přispěl k vítězství Rangers na ledě Washingtonu 5:2. Do akce se vrhá také Martin Nečas (Carolina), Ondřej Palát (New Jersey) či Dominik Kubalík (Detroit). Tyto i další krajany sledujte ONLINE na iSport.cz.

Český hokejový útočník Filip Chytil asistoval v NHL u dvou branek New York Rangers, kteří vyhráli 5:2 ve Washingtonu. Tým, jenž už má jistý postup do play off, zvítězil po dvou zápasech. Capitals nevyhráli počtvrté za sebou.

Třiadvacetiletý Chytil se podílel na gólech svých spoluhráčů z takzvané „Kid Line“, lajny mladíků. Svou první přihrávku si připsal v 16. minutě zadovkou u gólu jednadvacetiletého Alexise Lafreniérea, po minutě druhé třetiny pak přispěl k brance dvaadvacetiletého Kaapa Kakka.

Chytil, jenž se v týdnu dohodl s Rangers na nové čtyřleté smlouvě na 17,5 milionu dolarů, tak nasbíral šest bodů v posledních pěti zápasech a svá sezonní maxima v NHL vylepšil na 22 gólů a 23 asistencí.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:23. D. Strome, 51:44. Protas Hosté: 13:17. K. Miller, 15:19. Lafreniere, 21:00. Kakko, 45:53. Tarasenko, 54:14. Zibanejad Sestavy Domácí: Kuemper – Fehérváry, Carlson, Sandin, Jensen, Alexejev, Irwin – Ovečkin, D. Strome, Wilson – Mantha, Kuzněcov, Cr. Smith – Protas, Bäckström, Milano – Aube-Kubel, Dowd, Sheary. Hosté: Šesťorkin (Halák) – Mikkola, Fox, K. Miller, Trouba, Harpur, B. Schneider – Kreider, Zibanejad, P. Kane – Panarin, Trocheck, Tarasenko – Lafreniere, Chytil, Kakko – Vesey, Goodrow, Motte. Rozhodčí Stadion Capital One Arena, Washington

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 05:51. Frederic Sestavy Domácí: Binnington (Greiss) – Leddy, Parayko, Krug, Faulk, Rosén, Bortuzzo – Saad, B. Schenn, Vrána – Blais, Kapanen, Kyrou – Neighbours, L. Brown, Leivo – Toropčenko, N. Walker, T. Pitlick. Hosté: Ullmark (Swayman) – Orlov, McAvoy, H. Lindholm, Carlo, Grzelcyk, Clifton – Marchand, Zacha, DeBrusk – Bertuzzi, Krejčí, Pastrňák – Greer, Coyle, Frederic – Lauko, Nosek, Hathaway. Rozhodčí Stadion Enterprise Center, St. Louis

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion PNC Arena, Raleigh

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Nationwide Arena, Columbus

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Canada Life Centre, Winnipeg

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: M. Murray I (Samsonov) – Rielly, L. Schenn, Timmins, Holl, Brodie, Liljegren – Bunting, Matthews, Järnkrok – Kerfoot, Tavares, W. Nylander – Zohorna, Kämpf, Lafferty – Aston-Reese, Simmonds. Hosté: Nedeljkovic (Hellberg) – Walman, Seider, Chiarot, Edvinsson, Määttä, Oesterle – Kubalík, Larkin, Perron – Copp, Raymond, Erne – Veleno, P. Suter, Berggren – Czarnik, Chiasson. Rozhodčí Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Rogers Arena, Vancouver