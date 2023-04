Pastrňák píše historii, Jágra už má na dohled: Marchand mi před lety řekl…

Patnáctý hattrick, šedesátý gól v sezoně a třístý v kariéře. David Pastrňák má za sebou další nezapomenutelný večer. Český útočník řídil výhru Bostonu na ledě Philadelphie 5:3, ke třem gólům přidal i asistenci na trefu Pavla Zachy. Bruins zároveň překonali rekord NHL v počtu výher v základní části (63). „Zapsali jsme se do historie,“ těšilo Pastu. A pozor! Dva zápasy před koncem dlouhodobé fáze mu schází pouze dvě branky na vyrovnání českého rekordu, který drží Jaromír Jágr.

Během předchozího víkendu nasázel David Pastrňák hattrick v Pittsburghu a poprvé v kariéře překonal stobodovou hranici v jedné sezoně. O týden později slavil další třígólový večírek na jiném pensylvánském stadionu, ve Philadelphii. Třemi góly a jednou asistencí řídil výhru Bruins 5:3 a už je rázem na 109 bodech (60+49).

„Opravdu si to užívám. Je zábavné hrát s hráči, kteří se tady sešli,“ ocenil šlapající mašinu značky Bruins. Boston vyhrál 63. duel z osmdesáti a překonal historický rekord NHL. „Pochopitelně jsme věděli, co je v sázce, a rozhodně je speciální to trefit v takovém zápase.“

Šedesátý gólový zápis v sezoně znamenal pro Pastrňáka zároveň třístou branku v kariéře v základní části. Mezi českými střelci je aktuálně osmý, nejblíže před sebou má Petra Nedvěda (310) a Petra Klímu (313). Zároveň vyhlíží i český střelecký rekord za jednu sezonu, který drží, kdo také jiný, Jaromír Jágr. Legendární útočník zvládl 62 tref v ročníku 1995/96.

A na dostřel stále zůstává také Connor McDavid, který má o čtyři góly více. Jak Boston, tak Edmonton odehrají ještě dva zápasy. „Marchy mi před mnoha a mnoha lety, když jsem byl mladý, řekl: ‚Musíš vždy cílit o deset gólů výš, než si myslíš, že můžeš zvládnout.‘ Tak jsem mířil na šedesátku. Upřímně jsem si ale nemyslel, že bych ji mohl překonat,“ pronesl Pastrňák. Poprvé od sezony 1995/96 se stalo, že 60 gólů nasázeli v jedné základní části dva hráči.

„Vím, jaký typ hráče jsem. Před covidem jsem byl opravdu blízko, takže jsem věděl, že to zvládnu. To pomáhá vašemu myšlení,“ dodal rodák z Havířova. V základní části sezony 2019/20, která se kvůli pandemii nedohrála kompletní, nasázel 48 gólů v 70 zápasech. To mu vyneslo zatím jedinou Maurice Richard Trophy, o kterou se podělil s Alexandrem Ovečkinem.

Poklonu Pastrňákovi vysekl také kouč Jim Montgomery. „Sebevědomí, kreativita a soutěživost. To jsou hlavní faktory, proč je David tam, kde je. Když je zkombinujete s tím, jak moc mu záleží na týmu a celém klubu, nemůžete být překvapení, že je tak úspěšný,“ prohlásil.

Šlo o patnáctý Pastrňákův hattrick v kariéře. Tím vyrovnal už zmíněného Jágra a zároveň se odpoutal v historické tabulce Bruins od Cama Neelyho. Před sebou už má jen Phila Esposita (26), který byl zároveň dosud jediným hráčem Bostonu, který dokázal nastřílet 60 gólů za sezonu. „Je to pro něj velký úspěch,“ ocenil parťák Tyler Bertuzzi.

Bruins uspěli i bez řady opor. Na ledě Flyers nenastoupili brankář Linus Ullmark, obránci Charlie McAvoy a Dmitrij Orlov a útočníci Patrice Bergeron a Taylor Hall. „Rekordy jsou úžasné, míříme ale k něčemu většímu. Naším cílem je každým dnem se zlepšovat a co nejlépe se připravit na play off. V něm se sezona rozhoduje,“ dodal Pastrňák.

Co tím „něčím větším“ myslel, asi netřeba rozebírat…

Boston Bruins Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:04. Allison, 33:58. Farabee, 49:06. Tippett Hosté: 00:47. Coyle, 22:04. Pastrňák, 27:31. Pastrňák, 40:39. Pastrňák, 56:56. Zacha Sestavy Domácí: Sandström (Hart) – Ristolainen, Provorov, York, Sanheim, Braun – Tippett, N. Cates, Hayes – Konecny, Frost, Farabee – Allison, Laughton (A), J. van Riemsdyk – Lemieux, Laczynski, Deslauriers – Bellows. Hosté: Swayman – Carlo, H. Lindholm (A), Grzelcyk, Clifton, Zbořil – DeBrusk, Coyle, Marchand – Pastrňák (C), Zacha (A), Bertuzzi – Frederic, Lauko, Hathaway – Nosek, Greer. Rozhodčí Syvret, South – Gawryletz, Hughes Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 18 776 diváků