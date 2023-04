NHL ONLINE: Základní část končí. Svozil po premiéře hostí Rouska

Dlouhodobá část sezony NHL je u konce. Už je jasné, které týmy a proti komu si zahrají v nadcházejících bojích play off. Na programu základní části ovšem zbývají ještě dva zápasy, ve kterých se objeví také čeští hokejisté. Obránce Stanislav Svozil, který při debutu za Columbus pomohl asistencí k výhře, nastupuje do utkání s Buffalem. V dresu Sabres se představuje útočník Lukáš Rousek. Hrají také Nashville proti Coloradu, za které by si mohl zachytat Pavel Francouz. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSport.cz.