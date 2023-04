Nejlepší bek NHL: Karlsson psal historii, opora Rangers a marod Makar

Ve druhé polovině sezony ovšem jeho výkony mírně uvadly a Dahlin se tím pravděpodobně odepsal z nominace do finálové trojice. Měl by se umístit mezi čtvrtým až sedmým místem.

Roman JOSI (Nashville Predators)

Kapitán Predátorů na začátku sezony i českým fanouškům v Praze ukázal, jak skvělým hokejistou je. Své kvality potvrzoval během celého ročníku, kdy opět patřil k nejlepším obráncům NHL. Jako už několik posledních let.

Roman Josi sice už zažil produktivnější ročníky, ale směrem do defenzívy odehrál jednu ze svých nejlepších sezon. I to je důvod, proč by se měl umístit mezi nejlepší pěticí obránců sezony.

Už čtvrtým rokem v řadě měl Josi nejvíce vstupů do ofenzivní zóny s pukem na hokejce či přihrávkou spoluhráči při přepočtu na 60 minut hry mezi beky.

Patřil k nejlepším nahrávačům soutěže (lepší než 98 % obránců), produkoval při hře pět proti pěti (více než 97 % ostatních beků), což jde ruku v ruce s tím, že měl i skvělý dopad na své parťáky směrem do ofenzívy (percentil 97).

Když byl Josi na ledě při hře v plném počtu hráčů, Nashville vstřelil 63 gólů, inkasoval jich 46.

Nashville se ovšem nedostal do play off, což by mohlo v očích hlasujících ubrat Josimu kredit, byť by nemělo.