SESTŘIHY: Chytil (1+1) u výhry proti Vaněčkovi. Obhájce podlehl Seattlu

Vítek Vaněček v brance New Jersey při výhře nad Blue Jackets • ČTK / AP / Mary Altaffer

Colorado začalo play off prohrou se Seattlem • ČTK / AP / Jack Dempsey

Toronto vstoupilo do bojů o Stanley Cup prohrou 3:7 s Tampou • Reuters

Ondřej Palát v souboji play off s Rangers • Reuters

Vítek Vaněček v brance New Jersey, které play off odstartovalo prohrou • ČTK / AP / Seth Wenig

Filip Chytil v prvním zápase play off proti New Jersey přispěl k výhře bilancí 1+1 • Reuters

Filip Chytil v prvním zápase play off proti New Jersey přispěl k výhře bilancí 1+1 • ČTK / AP / Seth Wenig

Filip Chytil se podílel v prvním utkání úvodního kola play off NHL gólem a přihrávkou na výhře hokejistů New Yorku Rangers 5:1 v New Jersey. Colorado vykročilo za obhajobou Stanleyova poháru prohrou 1:3 se Seattlem. Toronto podlehlo na svém ledě Tampě Bay 3:7 a Vegas prohrál s Winnipegem 1:5.