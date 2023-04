Toronto vyhání strašidlo play off. Má nástroje na umlčení legie kritiků

Zlomí hokejisté Toronta letos prokletí prvního kola play off, přes které se nedostali 19 let? • ČTK / AP / Chris O'Meara

Útočník Ryan O´Reilly nastupuje do bojů play off v dresu Toronta • Reuters

Maple Leafs jsou připraveni zahubit démony prvního kola play off. „Tohle je nejlepší období v roce,“ pravil centr Ryan O´Reilly, který před čtyřmi lety vybojoval Stanley Cup se St. Louis. V polovině února přišel do Toronta, které se 19 let neprobilo ani přes první kolo. Ale jak se zdá, má dost nástrojů k tomu, aby prokletí zlomilo. Přišel prý jeho čas. Už zase…

V play off Maple Leafs narazí stejně jako loni na Tampu Bay. Tehdy je hráči Lightning vyřadili až v sedmi zápasech. Potřetí za sebou se pak probili do finále Stanleyova poháru, který předtím dvakrát získali. Toronto čeká na další triumf od roku 1967, kdy NHL hrálo šest mužstev. Pokud tým do vyřazovacích bojů v posledních dvou dekádách vůbec postoupil, vypadl hodně brzy.

Série proti Tampě předurčí jeho další osud. „Pro tohle hrajete celou sezonu. Jít až na hranu, hrát nejlepší hokej a užívat si to. Bude to extrémně vyhrocená, náročná, ale nesmírně vzrušující výzva,“ řekl O´Reilly, jeden z pěti hráčů v sestavě, kteří už velké vítězství aspoň jednou zažili.

Toronto ve finiši základní části čaplo formu, z posledních 20 utkání dvanáct vyhrálo a utrpělo jen pět porážek. Maple Leafs v současném vydání jsou tvrdší, vyváženější, zkušenější, než bývali. Hráči jako O´Reilly ještě vyztužili jádro týmu, mladé superhvězdy dospěly do nejlepšího věku. Auston Matthews začal znovu trefovat terče. Se 40 góly se dělil o pozici nejlepšího střelce s Williamem Nylanderem, Mitch Marner prožil s 99 body nejskvostnější sezonu.

Generální manažer Kyle Dubas do toho navíc před uzávěrkou přestupů pořádně seknul. Kromě všestranného O´Reillyho a dalšího útočníka Noela Acciariho získal obránce Luka Schenna, který se do Leafs vrátil se dvěma prsteny šampionů, jež získal s Tampou. Do mužstva vnesl víc houževnatosti. Další bek Jake McCabe je čistič, jakého v Torontu postrádali. Ale nejvíc bude záležet, jak si povede v brance Ilja Samsonov, který zastoupil zdravotně křehkého Matta Murrayho.

Sheldon Keefe už vyhrál s farmářským celkem Marlies AHL. S Maple Leafs získal v posledních dvou sezonách 115 a nyní 111 bodů a zařadil se mezi nejúspěšnější trenéry klubové historie. V předchozích šesti letech dotáhlo Toronto série play off do maximálně možného počtu zápasů. Tentokrát předčilo v základní části Tampu o 13 bodů a do souboje jde v roli favorita. „Vědí, jak vyhrávat. Musíme ze sebe vydat to nejlepší, abychom je porazili,“ prohlásil O´Reilly.

Loni dělil Maple Leafs od postupu jeden zásah v prodloužení šestého zápasu, sedmý prohráli o gól. Zoufale potřebují vyhnat strašidlo prvního kola a projít přes něj. Už jen aby umlčeli legii kritiků. Jejich křik po každém prohraném zápase přehluší zvuk startujícího letadla. Ale už stačilo, čekání je moc dlouhé. Nastal čas vyhrávat a posunout se dopředu. Jinak začnou padat hlavy. Podle předpovědí se tak nestane. Nejčastějším tipem je postup Toronta v sedmi zápasech.

