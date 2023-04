Pastrňák nahodil play off mód: mullet a gól. Parťák zářil, ale „ukradl“ hokejku

Česká hvězda Bostonu David Pastrňák do první bitvy play off NHL vystartovala s novým účesem - mulletem. Podobný sestřih kdysi nosil i Jaromír Jágr • twitter.com

Vstoupit vítězně do bojů o Stanley Cup se povedlo i bez nejzkušenějšího válečníka. Hokejisté Bostonu se museli na úvod play off NHL obejít bez nemocného kapitána Patrice Bergerona. Bruins jako suverénním vítězům základní části se i tak podařilo na úvod porazit Floridu 3:1 také díky gólu Davida Pastrňáka. Českého snajpra, který na závěr sezony vytasil nový účes, ale zastínil spoluhráč Tyler Bertuzzi. Při své premiéře ve vyřazovací části se postaral o dvě famózní asistence, ale i hloupost.

S Detroitem o Stanley Cup nikdy nebojoval, dočkal se až v pondělí v dresu Bruins. Po 326 odehraných zápasech v základní části NHL si Tyler Bertuzzi připsal také první start v play off. A na svoji premiéru v 28 letech rozhodně jen tak nezapomene. Stal se klíčovým hráčem Bostonu při úspěšném nástupu do vyřazovací části. Kanadského útočníka byl plný led, střílel, ale i blokoval. Týmu dodával energii. Stačilo pouze necelých šest minut, aby se proti Panthers zapsal i do statistik.

Do druhé přesilové hry v utkání nastoupil rodák ze Sudbury s českým komandem v čele s Davidem Pastrňákem . Zkušený parťák David Krejčí vypálil na branku Alexe Lyona, u které se motal právě Bertuzzi. Poté, co se dostal k odraženému puku, poslal dokonalou bekhendovou přihrávku na nikým nehlídaný havířovský samopal vzor 88, jenž kotouč uklidil do prázdné branky. „Prostě jsem tak nějak věděl, že tam bude. Vždycky číhá na dobrých místech u branky,“ culil se nahrávač na Pastův gól.

Čekalo se, kdy s 61 trefami druhý nejlepší střelec sezony začne pálit také v play off. Pastrňák ukončil čekání už v čase 5:58, navíc fanoušky tak trochu vrátil do 90. let díky nahození speciálního účesu – mulletu. Zámoří připomněl hřívu, kterou kdysi nosíval Jaromír Jágr . „Nikdy bych si nemyslela, že mi bude mullet připadat tak roztomilý,“ pobavila snoubenka českého hokejisty Rebecca Rohlsson na svém Instagramu. Velký kredit za úvodní Pastovu branku ale bezpochyby patří debutantovi Bertuzzimu.

„Když jsme ho získali, mysleli jsme si, že je to hráč, který byl stvořen pro play off. Jak nahrál na přesilovkový gól… Mělo to skutečně elitní úroveň. Spousta kluků by puk vzala a snažila se ho nacpat do branky, ale Tyler to pošle na gól do prázdné. Vypadá to, že puk jde vyloženě za ním a dělá s ním opravdu dobré kousky,“ chválil trenér Bostonu Jim Montgomery.

Bertuzzi zapsal ještě jednu asistenci na uklidňujícím třetím gólu z hokejky Jakea DeBruska, uznání a pozornost si získal hlavně za svoji komplexní hru, kterou na úvod deptal soupeře z Floridy. Byť u Red Wings neměl možnost, má stříbrný medailista z mistrovství světa pestré zkušenosti z play off. S Grand Rapids Griffins (AHL) vybojoval jako nejužitečnější hráč vyřazovací části prestižní Calder Cup.

Na Bertuzzim je vidět, že si účast v play off NHL náramně užívá a vnímají to také spoluhráči. „Vedl si skvěle. Je to soupeř a bojuje extrémně tvrdě. Pochybovat o něm rozhodně nikdo nemusí. Už v minulosti se stal vítězem a byl neuvěřitelný,“ řekl útočník Brad Marchand. S mladším krajanem si jsou náramně podobní. Bertuzzi také patří k soupeřům, proti kterým přímo nesnášíte hrát. Bostonský mazák to nepopírá. „Dokazuje to každý zápas. Věděli jsme, že se ukáže a bude play off hráč.“

Jak nepříjemný bude někdejší hráč Red Wings pro Panthers, ukázal také ve třetí třetině. Poté, co do levého křídla Bruins vrazil útočník Floridy Nick Cousins, hrábl Bertuzzi po soupeřově hokejce, kterou mu vytrhl z rukou a s ledovým klidem zamířil na střídačku. Prostě si řekl, že chce Cousinsovu hůl. Viditelně zaskočený forvard se po chvíli vzpamatoval a snažil se získat své náčiní zpátky, ale marně.

Bertuzzi se následně postaral o podobný kousek jako hradečtí hokejisté v extraligovém utkání s Libercem. Pokusil se zlomit protivníkovu hokejku, ale když neuspěl, odložil ji, aby mohl sudí vrátit hůl pravému majiteli. „Je to play off. Nějaké hloupé věci se stanou. A tohle byla jedna z nich,“ vracel se k incidentu hráč Bruins, který byl zvolen druhou hvězdou utkání. Ani jeden z aktérů kuriózního momentu nebyl rozhodčími potrestán.

Pro vítěze Prezidentovy trofeje bylo poněkud zvláštní zahájit další tažení v bojích o Stanley Cup bez dobře známého parťáka Patrice Bergerona. Sedmatřicetiletého lídra Bostonu v minulosti nedokázaly v nástupu do akce zastavit zlomená žebra, propíchnutá plíce, ani problémy s ramenem. Bruins tedy dostali menší šok, když se dozvěděli, že člen Triple Gold Clubu kvůli nemoci vynechá úvodní bitvu. „Bylo to určitě jiné,“ neskrýval Marchand, jenž v utkání vstřelil 50. gól v play off.

Bruins i bez kapitána obstáli. Stejně jako v rekordně ovládnuté základní části jim nezbývalo nic jiného než bojovat. Za Bergerona navíc v elitní lajně skvěle zaskočil Pavel Zacha , který si díky asistenci připsal první bod v play off. „Mluví to o hloubce našeho týmu. Se Zachou ve středu si hodně věříme a víme to do budoucna. Dnes večer nám ukázal, že pro nás bude výborným druhým centrem,“ uvedl Montgomery na adresu brněnského rodáka.

Po úspěšném prvním kroku se Bruins pustí do další bitvy s Floridou ve středu.

Češi s nejvíce body v play off NHL 1. Jaromír Jágr – 201 (78+123)

2. Patrik Eliáš – 125 (45+80)

David Krejčí – 125 (42+83)

3. Ondřej Palát – 94 (48+46)

4. Milan Hejduk – 76 (34+42)

5. David Pastrňák – 75 (31+44)

6. Petr Sýkora - 74 (34+40)

