Pád na brusli, krev a 75 stehů: Jako kousnutí žraloka! Bojovník pokračoval

Útočník Jets Adam Lowry dováží kotouč do sítě a Winnipeg může slavit první výhru v play off 2023 • Reuters

Zákrok světové extratřídy. Tak v úvodním zápase série play off mezi Vegas a Winnipegem působil moment z 10. minuty, kdy za pukem mířícím do branky skočil domácí gólman Laurent Brossoit. Zachytil ho vyrážečkou ve stylu Dominika Haška, poplácal kolegu z obrany Braydena McNabba, který předtím obětavě zabránil jistému gólu. Jenže pozor! Něco je špatně. Hodně špatně.

Z čela útočníka Jets Morgana Barrona sršela krev. Ve skrumáži spadl přímo na nůž Brossoitovy brusle. „Jako když vás kousne žralok,“ popisoval stav svého parťáka Adam Lowry, další hráč proslulý obětavým přístupem. „Zajímali jsme se o to, aby puk překročil čáru, když v tom si z ničeho nic všimneme, jak ke střídačce vede krvavá stopa.“

Nastaly chvíle hrůzy. Barron prchal na ošetřovnu, rovnou pod šicí nástroj. Měl štěstí v neštěstí, ostří minulo oko. Tržná rána se přesto táhla přes celé čelo a vyžádala si 75 stehů.

„První myšlenka byla ta, že vidím. Šlo o nešťastný moment, snažil jsem se dotlačit puk do branky, protože jsme byli kousek od gólu. Pak už jsem pozoroval, jak se blíží brusle,“ líčil čtyřiadvacetiletý centr inkriminovaný moment zámořským novinářům.

Rodák z Halifaxu se navzdory strašidelnému zranění vrátil v průběhu druhé třetiny do hry. Na helmu si připnul mřížku a vyrazil na led. Ani ve zbytku zápasu se nebál ostrých osobních soubojů. To ocenil zejména hlavní trenér Winnipegu Rick Bowness. „Všichni jsme si uvědomovali, že je to s ním dost špatné. Jeho přítomnost nás proto nakopla.“

Jets přejeli Vegas až nečekaně hladce. Nevypovídá o tom ani tak výsledek 5:1, který nabobtnal v závěru zápasu, jako spíš předvedená hra a efektivita v zakončení. Golden Knights si sice vypracovali několik zajímavých příležitostí, ale na jejich konci stál připravený gólman Connor Hellebuyck.

Ten byl ostatně u všech 17 play off výher v historii Winnipegu, což je unikátní kousek, který naposledy ukázal před dlouhými 98 lety v dresu Montrealu Georges Vezina. Legenda, po níž je pojmenovaná trofej pro nejlepšího brankáře.

Hellebuyck tentokrát tolik práce neměl. Prošlo na něj pouhých 17 kotoučů a třeba v 58. minutě, kdy si Jets hýčkali dvoubrankový náskok, zastavil prudce jedovatou ránu tygřím skokem Josh Morrissey. V úvodním klání ostatně oba celky vsadily na urputný a bojovný výkon, Vegas jen za úvodní dvě třetiny překonalo sezonní maximum v počtu hitů. Nakonec se vyšplhalo na 65 srážek.

Přesto Winnipeg působil soudržněji a využíval znalosti Brossoitova stylu, který právě za kanadské mužstvo chytal ve třech ročnících. Jets úmyslně mířili na vyrážečku, z jednoho takového pokusu vznikla i mela, kterou odnesl Barron. Další dva projektily už zapluly bezpečně do sítě.

„Je to pořád jeden zápas,“ uklidňoval situaci kapitán poraženého týmu Mark Stone, který se do sestavy vrátil po zranění zad. „Musíme to hodit za hlavu, jít dál. Podíváme se, co jsme dělali dobře a co špatně.“

Golden Knights potřebují na svou stranu znovu přetáhnout i fanoušky. Ti začali bučet a také hromadně opouštět hlediště poté, co Jack Eichel tři minuty před sirénou za stavu 1:3 pokazil přihrávku v přesilové hře a vyhnal domácí do středního pásma. Hvězdný útočník zlomil víru v obrat a prožil velmi trpkou osobní premiéru v play off NHL.