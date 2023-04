Bitky hvězd a Toronto vede. Ale kouč říká: Tampa manipuluje s rozhodčími

Toronto vstoupilo do bojů o Stanley Cup prohrou 3:7 s Tampou • Reuters

Snajpr Toronta Auston Matthews smutní při výprasku v úvodní bitvě 1. kola play off • ČTK / AP / Nathan Denette

Závěr připomínal zběsilou rallye. Ryan O´Reilly minutu před koncem třetí části vyrovnal a Morgan Rielly v závěru prvního prodloužení rozhodl skrytou střelou o vítězství Toronta 4:3. „Nepředvedli jsme svůj nejlepší výkon. Ale vydrželi jsme,“ přiznal první z nich po třetím duelu v Tampě. Všichni viděli, že Maple Leafs neměli nejlepší den. Ale zvládli to a v sérii se ujali vedení 2:1 na zápasy.

Ještě než se obránce Morgan Rielly stal hrdinou prodloužení, trefil na začátku třetí části při tvrdém souboji o puk u mantinelu Braydena Pointa. Po kolizi se rozhořely vášně. Z chaosu, který zavládl, se vynořilo několik bojových scén. Seznam vyloučených pak připomínal soupisku pro All-Star Game NHL.

Auston Matthews poprvé v kariéře v NHL shodil rukavice. Pustil se do odvážné, ale krátké řeže s kapitánem domácích Stevenem Stamkosem. Podle Sportsnet Stats se poprvé v historii porvali dva borci, kteří dokázali za sezonu nastřílet 60 branek.

Na trestnou lavici putovaly i další hvězdy. Nikita Kučerov, vítěz Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL z roku 2019, se pustil do O´Reillyho, jenž ve stejné sezoně se St. Louis vybojoval Stanley Cup a stal se nejplatnějším hráčem play off. Jakmile se kouř trochu rozptýlil, vyšli z toho Maple Leafs s dvouminutovou přesilovkou, neboť rozhodčí po přezkumu zrušili vyšší trest pro Riellyho, původně udělený za zákrok na Pointa. Ten po zásahu s potížemi odvrávoral na střídačku, ale do hry se ještě vrátil.

„Samotný souboj byl klasickým příkladem, jak zkušený tým šampionů jako Tampa Bay manipuluje s rozhodčími a využívá situace,“ uvedl kouč Toronta Sheldon Keefe na tiskovce po utkání. Zmínil se rovněž o závěru Matthewsovy epizody se Stamkosem a vyjádřil nelibost nad tím, co viděl.

„Rozhodčí držel Stamkose za jednu paži a ten druhou volnou rukou bez rukavice mlátil Matthewse. Nikoli čárový, ale rozhodčí, který uděluje tresty. Držel Stamkose, když se tohle dělo,“ dodal. Stamkos sám byl mnohem stručnější. Řekl, že to je play off hokej.

Keefovi se naopak zamlouvalo, jak se jeho tým držel nastaveného kurzu, a poznamenal, že v minulých letech takové zápasy prohrával. „Dokázali jsme se vrátit, protože jsme se nevzdali. Rozhodně nás několikrát dostali na kolena, ale nezlomili nás. Tampa hrála úžasný zápas, byli vážně dobří. Nedovolili nám dostat se pořádně do tempa, ukázali všechno, co v nich je. Ale kluci vydrželi. Vydřeli jsme vyrovnávací gól v závěru a v prodloužení už je možné všechno,“ pokračoval kouč Maple Leafs.

„Toronto zaslouží uznání. Ustáli to. Potom dali jeden gól na konci, jeden v prodloužení. Ale z toho, co jsme převedli my, se mi hodně věcí líbilo. Pořád jsme v sérii,“ hodnotil trenér Tampy Jon Cooper.

Toronto neprošlo přes první kolo od roku 2004. V předchozím ročníku vypadlo po sedmi zápasech právě s Tampou. Kolikrát už sklízelo posměch, že nemá tým na play off. Jenže ve třetím zápase mužstvo předvedlo demonstraci odolnosti a nezlomnosti. Většinu času měli navrch Lightning, soupeře přestříleli 39:27. Ale drsní Maple Leafs našli způsob, jak je obrat na vlastním ledě.

Velkou zásluhu na tom nesl prověřený válečník O'Reilly, řečený „Faktor“. Minutu před koncem třetí třetiny vyrovnal na 3:3. V prodloužení vyhrál klíčové vhazování, po němž v čase 79:15 zajistil Rielly trefou vítězství Torontu.

„Podobné momenty a výzvy si opravdu užívá,“ řekl o něm Rielly. „Jen se podívejte, co všechno stihnul, to vážně musíte ocenit – vyrovnal skóre, sekundu před koncem ještě zblokoval střelu (Victora Hedmana) a pak vyhrál to buly... Z jeho strany tam bylo úplně všechno,“ chválil střelec vítězného gólu.

Toronto v prvním kole

2017 Washington 2:4 2018 Boston 3:4 2019 Boston 3:4 2020 Columbus 2:3 2021 Montreal 3:4 2022 Tampa Bay 3:4