Štěkot Rangers a švýcarská noc. Devils opět vyloupili New York, přispěl Palát

Gerard Gallant neskrýval zklamání a nelibost. „Není to dobré. Vůbec to není dobré,“ pravil kouč New York Rangers po porážce 1:3 ve čtvrtém utkání s New Jersey. Vítězství pojistil v závěru gólem do prázdné branky Ondřej Palát, Devils podruhé za sebou vyloupili Madison Square Garden a vyrovnali stav série na 2:2. Našlapaný útok Blueshirts jim v obou střetnutích dokázal vstřelit jen jeden gól.

Hvězdná jízda Rangers, před uzávěrkou přestupů ještě vyšperkovaná velkými jmény jako Patrick Kane a Vladimir Tarasenko, nejspíš zapomněla svou dynamiku v Newarku. Na ledě Prudential Center celek z New Yorku soupeře z Devils porazil dvakrát 5:1. Jenže jakmile se vrátil na Manhattan, začal se trápit.

Po čtvrtém duelu trvala tiskovka trenéra Gallanta tři minuty. Ale měl toho hodně co říct. „V ofenzivě jsme se dost nesnažili a nedělali správné věci. To samé ve středním pásmu. Stává se, že vypadáte unaveně nebo poněkud líně. Ale byl to vyrovnaný zápas a my nic nepředvedli. Nehráli jsme dost tvrdě. Dost jsme nebojovali. Jediné, co jsme dokázali, bylo štěkat na čárového, jakmile nás vykázal z vhazování. I ve třetím utkání jsme hráli líp. Opravdu mě zklamalo, co jsem viděl,“ povídal Gallant.

Jeho protějšek Lindy Ruff už během druhého utkání posadil Jonase Siegenthalera. Nelíbilo se mu, že nehraje důsledně a víc do těla. Švýcarský bek se vrátil a v pondělí prožil něco jako životní zápas. Nejprve poslal na výlet Jacka Hughese, který si po úniku vychutnal Igora Šesťorkina a po 170 sekundách hry otevřel skóre. Ve třetí části Siegenthaler po křižném pasu krajana Nico Hischiera ranou o tyčku překonal brankáře Rangers sám.

Jeho trefa nakonec byla vítězná. „Řekl jsem mu, že se vrátí do hry, ale že potřebuju, aby byl lepší. Vedl si skvěle na obou koncích kluziště. Byl mnohem důraznější, dal gól,“ chválil první hvězdu utkání trenér Ruff. Devils ucpali všechny díry a ve středním pásmu utemovali každý vchod. Rangers toho moc nedopřáli.

„Jako by hráli Tom Chorske, Stephane Richer, Bobby Carpenter a Sergej Brylin místo Erika Hauly, Dawsona Mercera, Ondřeje Paláta a Tima Meiera. Rangers neměli čas ani prostor tvořit hru,“ zavzpomínal na starší časy novinář Larry Brooks z listu New York Post.

„Blueshirts nebyli schopni efektivně napadat, přehrát Ďábly v jejich pásmu, přejít do přečíslení, rozpoutat smysluplný binec před bránou a pořádně prověřit gólmana Akiru Schmida, který se probudil k životu,“ napsal dále.

Další Švýcar v barvách Devils zasáhl v základní části do 18 utkání a do této sezony v NHL chytal jen čtyři zápasy. Po dvou porážkách v Newarku dostal v brance přednost před Vítkem Vaněčkem. Ve třetím duelu v Madison Square Garden čelil 36 střelám, naposledy na něj šlo 23 pokusů. Stal se teprve druhým gólmanem v historii Devils, který vyhrál oba dva své první zápasy v play off. Napodobil výkon Chrise Terreriho z roku 1990.

„Kluci přede mnou odvádějí opravdu úžasnou práci. Obrana to přede mnou uklízí, útočníci blokují střely a ohromně mi tím usnadňují život,“ pochvaloval si 22letý brankář, jehož New Jersey draftovalo v pátém kole draftu 2018 jako svou dvanáctou volbu. I díky jemu se zápas proměnil ve švýcarský mejdan.

„Z naší strany to byl opravdu dobrý výkon. Hráli jsme velmi dobře v obranném pásmu, ale i ve středním, kdy se nám dařilo soupeře zpomalovat. V útoku jsme toho předvedli dost, abychom zápas vyhráli,“ hodnotil Jack Hughes. Výhru Devils pečetil svým prvním zásahem v letošním play off Palát, když doklepl do prázdné branky neúspěšný pokus Jespera Bratta.

V sérii mezi Rangers a Devils ještě nedokázal ani jeden ze soupeřů vyhrát ve vlastním prostředí. Navíc domácí tým se pokaždé zasekl na jednom vstřeleném gólu. Boj o mečbol čeká oba týmy ze čtvrtka na pátek. Na pátý zápas se série vrací do Newarku.