Edmonton se zahřívá. McDavid boduje, ale hrdinou je muž, kterého gól bolel

Nechybělo moc a hokejisté Edmontonu ve středu mohli čelit hrozbě vyřazení v 1. kole play off. V pondělí ale zvládli velký obrat a sérii pod hrozbou stavu 1:3 nakonec vyrovnali, aby v dalším utkání proti Los Angeles zvítězili 6:3. Nyní Oilers vedou 3:2 a brzy mohou slavit první postup v boji o Stanley Cup. Největší zásluhu na tom ovšem nemá Connor McDavid. Jistě, hvězda boduje, jak jsme zvyklí, ale hrdinou posledních dvou duelů se stal Zach Hyman. Ve čtvrté řežbě dokonal v prodloužení obrat a v té páté dal obličejem velmi bolestivý, ale za to důležitý gól.

Chybělo málo a Edmonton v sérii s Los Angeles Kings prohrával už 1:3 na zápasy. V duelu č. 4 totiž ztrácel už 0:3 po první třetině, pak znovu 3:4 ve třetí. Zápas pak tři minuty před koncem do prodloužení poslal Evander Kane. To rozhodl útočník Zach Hyman, Oilers vyhráli 5:4 a po velkém dramatu srovnali sérii.

Šlo o veledůležitý moment, předchozí dvě prohry v sérii totiž přišly právě v prodloužení. Edmonton tak díky Hymanovi našel sílu těsné bitvy zvládat. Jako by jim tohle dodalo sebevědomí... Tým okolo hvězdného Connora McDavida, který sice tentokrát nedal klíčové góly, ale jinak už posbíral v pěti zápasech play off osm bodů (2+6), se začíná dostávat do varu. Včetně kanadských fanoušků...

V pátém zápase se totiž dostali poprvé do vedení v čase 8:08 po další trefě Kanea. I v tomto případě šlo o klíčový gól, protože Oilers už vedení nepustili, i když měli namále. A právě tady hraje důležitou roli opět Hyman.

Kings totiž pokaždé dokázali zareagovat. Když se Oilers dostali do vedení o dvě branky, vždy přišlo snížení. LA se drželo na dostřel. Po gólu Nicka Bjugstada na 4:2 hosté dokonce vyměnili brankáře s vidinou změny, která pomůže k vyrovnání. Místo dalšího snížení ale přišel Hymanův důležitý, leč bolestivý gól, který v počátku neslavil.

Domácí hráli přesilovku a obránce Evan Bouchard se po přiťuknutí McDavida odhodlal od modré k ráně z voleje. Puk se mu ale postavil a střela nesedla. Vylétla příliš vysoko a zdálo se, že míří nad. V tom zasáhl, v tomto případě nechtěně, tváří Hyman. Jeho teč „hlavičkou“ sklepla puk za bezmocného brankáře Copleyho a bylo to 5:2.

Místo oslavy se nejprve s bolestivou grimasou chytl za tvář. Po zápase měl ale jasno. „Gól jako náhradu (za bolest) beru vždy,“ pronesl s úsměvem. Kanadský server sportsnet.ca branku vtipně titulkoval jako „cheeky goal“. Tedy v překladu drzý gól, ale také gól tváří (ang. cheek).

„Asi to byl nejbolestivější gól, co jsem dal. Několik jich bylo jinou částí těla, ale obličejem poprvé. Ale i o tom je play off. Být v prostorech, kde to bolí a dávat i ošklivé góly. Dobrý odraz pro nás,“ vykládal Hyman novinářům.

Méně spokojený byl logicky kouč Kings, který viděl rozhodující moment už u pvní branky Bjugstada (později druhou zvyšoval na 6:2). „Čtvrtý gól nás zlomil. Od té chvíle jsme nehráli dobře,“ řekl Todd McLellan, jehož tým bude v příštím duelu čelit vyřazení. I v tom je play off tak zajímavé. V jednu chvíli Kings vedli 2:1 na zápasy a 3:0 v tom dalším, a teď hrozí konec sezony.

„Musíme jít dál,“ neztrácí nicméně McLellan naději a připomněl i loňskou sérii rovněž v 1. kole. I v ní se Kings utkali s Edmontonem. Průběh byl však v tomto případě opačný. Kings po pátém zápase vedli 3:2. Přesto postup slavili Oilers, na což nyní McLellan naráží. „Jsem si jistý, že jejich trenér loni říkal to samé. Musíme v zápase č. 6 předvést to nejlepší, abychom měli v sérii šanci. A já věřím, že tým to může dokázat.“