Brankářské trable Floridy? „Bobr“ v závěru zachránil kočkám život

Brankář Linus Ullmark se dostal do potyčky s provokatérem Floridy Matthewem Tkachukem • ČTK / AP / Marta Lavandier

Tenhle zákrok jim zachránil sezonu. Nechybělo moc a Boston by štrádoval do druhého kola, zatímco Florida Panthers by po pátém zápase série byla venku. Jenže kočky mají devět životů. V posledních sekundách třetí části upaloval Brad Marchand sám na branku, Sergej Bobrovskij však jeho střelu vyrazil betonem. Následovalo prodloužení, v čase 66:05 rozhodl Matthew Tkachuk o vítězství hostů 4:3. „V play off stačí chvíle, aby se všechno změnilo,“ pravil.

Před pátým zápasem se hodně řešilo, kdo se postaví mezi tyče Panthers. „Věřím každému z nich, kdo nastoupí. Máme dva opravdu dobré gólmany a rozhodnutí záleží na mně. Oba jsou ale podobní, včetně určité nestálosti,“ mlžil kouč Paul Maurice. Vybírat mohl ze dvou možností: „Lev“, nebo „Bobr“? Buď nasadit brankáře, který v poslední chvíli zajistil týmu účast ve vyřazovacích bojích, nebo vsadit na osvědčenou a lety prověřenou jedničku.

V prvních třech utkáních dostal přednost Alex Lyon. Brankář povolaný z farmy se chopil příležitosti už v závěru základní části, kdy onemocněl Bobrovskij a Spencer Knight nastoupil do asistenčního programu NHL. Lyon vychytal Floridě postup z pozice divoké karty, ale v play off dostal od Bruins třikrát po sobě tři góly.

Ve čtvrtém zápase se mezi tyče postavil poprvé Bobrovskij a moc to nepomohlo. Bylo ještě hůř. Z 30 střel pětkrát inkasoval, Florida po porážce 2:6 prohrávala v sérii 1:3 a byla na pokraji krachu. Přesto dal Maurice ruskému brankáři šanci znovu.

Loni Bobrovskij pomohl Floridě jako první brankář od roku 1996 probít se přes úvodní kolo. V play off chytá za třináct sezon v NHL podesáté, má v něm hromadu zkušeností. Jenže když na konci třetího duelu série proti Bostonu střídal Lyona, bylo to víc než měsíc poté, co naposledy nastoupil do akce.

Čtvrtý zápas se nepovedl. V pátém však Bobrovskij zneškodnil 44 ze 47 střeleckých pokusů Bruins, sekundu před koncem třetí části vystihl úmysl rozjetého Marchanda a vychytal svou první výhru v letošním play off. „Cats“ i díky jemu stále žijí. „Play off je nejlepší čas na hokej. Užíval jsem si to, kluci mi hodně pomohli. Dobře jsme bránili proti velmi, dobrému týmu. Mají ofenzivní hráče, hráli skvěle. Z výhry jsme šťastní,“ povídal brankář Floridy.

„Předvedl báječný zákrok, jinak už bychom měli po sezoně. Takhle teď Boston musí jet k nám a hrát další zápas,“ vracel se ke klíčovému momentu útočník Matthew Tkachuk, jenž zaznamenal šestý vítězný gól v nastavení v play off v historii klubu. Navíc vůbec poprvé v utkání, kdy Panthers čelili hrozbě vyřazení.

Už byli téměř zlomení, ale nakonec odolali silnému tlaku nejlepšího týmu základní části NHL a urvali druhou výhru. Sezonu si prodloužili nejméně o další zápas. Boston nespasil ani návrat kapitána do sestavy. Patrice Bergeron se ujal své obvyklé pozice, vedl první formaci. Vstřelil gól, na ledě strávil devatenáct minut, vyhrál 68 procent vhazování. Do akce se vrátil poté, co předešlé zápasy vynechal kvůli zranění. Natěšení fanoušci Bruins, kteří očekávali postup svého týmu, museli sledovat radost soupeře.

„Jsem prostě super nadšený,“ prohlásil Tkachuk, na nějž se po vítězné trefě nabalil celý tým.

Klíčový úder přišel v sedmé minutě nastavení. Puk se snažil u zadního mantinelu rozehrát bostonský gólman Linus Ullmark. Ovšem v tísni ho poslal na Cartera Verhaegeho, jenž napálil puk na brankáře. Následně se odrazem dostal k Tkachukovi, který bekhendem překonal ležícího Ullmarka a dokonal pohromu pro Bruins. Ti poprvé v sezoně prohráli dva domácí zápasy po sobě.

„Žijeme a můžeme ještě bojovat. Pořád jsme tady,“ rozplýval se Tkachuk. „Bob předvedl zatraceně dobrý zákrok, jinak by pro nás sezoně skončila. Pak jsme se do toho pustili a v prodloužení dokázali docela brzy rozhodnout. V play off se věci dějí hrozně rychle. Takže příště zase na Floridě,“ řekl. Šestá bitva vypukne v pátek.