Devils nakopl impulz, který odnesl Vaněček. Palát dal jubilejní gól

Vítek Vaněček v play off přišel o pozici jedničky v New Jersey • Reuters

Český gólman Vítek Vaněček v brance New Jersey i ve druhém zápase play off jen marně hasil chyby svých spoluhráčů v poli • Reuters

Český brankář Vítek Vaněček zatím nepomohl New Jersey k výhře v play off • ČTK / AP / Seth Wenig

Vítek Vaněček v brance New Jersey, které play off odstartovalo prohrou • ČTK / AP / Seth Wenig

Filip Chytil v prvním zápase play off proti New Jersey přispěl k výhře bilancí 1+1 • ČTK / AP / Seth Wenig

Filip Chytil v prvním zápase play off proti New Jersey přispěl k výhře bilancí 1+1 • Reuters

Roztržky, fauly, emoce. Rivalita mezi New York Rangers a New Jersey Devils by se dala krájet. O to pikantnější je skutečnost, že se oba celky potkávají už v prvním kole play off NHL. Po úvodních zápasech, kdy to „ďáblům“ nelepilo, dochází k velkému obratu. Ondřej Palát jubilejním gólem pomohl otočit sérii a Vítek Vaněček začíná mít na střídačce vyseděný důlek. Mizérie na straně druhé dolehla i na Filipa Chytila.

V tradiční sérii hrané na čtyři vítězné zápasy, začali mnohem lépe Rangers. Dvě shodné výhry 5:1 na ledě Devils v Newarku a vedení 2:0 na zápasy. Pocit neporazitelnosti na straně jedné. Rozháranost a vyčítavé pohledy kolem dokola na straně druhé. Vaněček a spol. hned na úvod vyřazovacích bojů zažívali opak vydařené základní části, ve které skončili na 3. místě. Atributy spojené s play off jako obětavost a touha hrát jeden za druhého v úvodu play off chyběly.

Kouč Lindy Ruff se rozhodl jednat. Rošáda v brankovišti? Po dvou jasných prohrách ten nejsnadnější impulz, ke kterému však mazaný kouč musel sebrat odvahu. Posadit oblíbence Vaněčka a poslat do hry dvaadvacetiletého Švýcara Akiru Schmida, jenž s play off neměl dosud žádné zkušenosti, mohlo skončit průšvihem. Naneštěstí pro českého brankáře se však jednalo o majstrštyk.

Schmid zalepil díry, které Devis trápily a v následujících třech zápasech Rangers povolil jen dvě branky. Vše se otočilo. „První dvě prohry nejdou za Vítkem. Souvisely spíše se špatnou obrannou hrou celého týmu. Kluci si potřebovali ujasnit, co máme hrát ve vlastní třetině, více si věřit na kotouči a být sebevědomí,“ zastal se Ruff po posledním zápase českého gólmana.

Schmid je totiž logicky v kurzu. Po třech zápasech se pyšní úspěšností zákroků 97,56 %, průměrem obdržené branky na zápas 0,63 a zcela po právu vládne brankářským statistikám. Slušná vizitka na kluka, který sezonu začínal na farmě jako jasná trojka za dvojicí Vaněček a Blackwood.

Stejně jako je nyní Vaněček upozaděn, minimálně v posledním zápase rozkvetl Ondřej Palát. Zkušený útočník, který v play off lidově řečeno umí chodit, otevřel skóre pátého zápasu už po 39 vteřinách hry. Dostal se k němu kotouč po vhazování v útočném pásmu, vystřelil a s velkým přispěním teče obránce Foxe se puk obloučkem ocitl za bezmocným Šesťorkinem. Palát skóroval podruhé v sérii a celkově si připsal třetí bod.

Ano, byl to jeden ze šťastnějších Palátových gólů, ale za to jubilejní padesátý v play off NHL a hlavně vítězný v pátém zápase celé série. New Jersey totiž vyhrálo jasně 4:0 a otočilo stav série. „Já jsem to ani nevěděl, že jsem dal 50. gól v play off. Snažím se hrát furt stejně. Snažím se hrát pro tým. Někdy to může být gól, jindy zas zblokovaná střela,“ řekl odchovanec Frýdku-Místku.

Palát si tak upevnil pozici druhého nejlepšího střelce mezi Čechy v play off NHL. Vedoucí Jaromír Jágr zaznemal ve své bohaté kariéře celkem 78 zásahů v bojích o Stanley Cup.

A co Rangers? Teď mají jiné starosti než překonávání rekordů. Musejí vymyslet, jak se vrátit zpátky do hry. Tři porážky v řadě, gólová impotence a mečbol postupu pro soupeře, aspetky, na které by si po dvou prvních utkáních vsadil asi málokdo. Vypadnout takto brzy v play off by se rovnalo velkému zklamání, když ještě během sezony přišli zkušení Vladimir Tarasenko a Patrick Kane právě s výhledem na play off.

Takzvanou „kids line“ pak vede český šikula Filip Chytil. A když si hned v úvodním zápase série připsal gól a asistenci, vypadalo to, že on sám i celý tým se rozjeli z kopce dolů a bude těžké je zastavit. „Bude to vyrovnaná série,“ špitl už po úvodním triumfu český útočník a předeslal další průběh.

Série je navíc vyhrocená, trestů rozhodčí udělují hodně. Aby ne, oba stadiony dělí jen řeka Hudson a 22 kilometrů vzdálenosti. Postup dál bude znamenat už jedno malé vítězství, byť se obrátky play off stále teprve roztáčejí.