Galvas o konci v zámoří: Švédsko je strop v Evropě. Chce do reprezentace

Ameriku mění za Švédsko. Přesto hokejový obránce Jakub Galvas zůstává „jestřábem“. Z organizace Chicago Blackhawks odchází do Malmö Redhawks, kde se mají měnit pořádky. V NHL se počet jeho startů zastavil na šestce. Nikde není psáno, že už sbírku nerozšíří. Teď se však plně koncentruje na novou severskou výzvu, díky které by se rád vrátil i do reprezentace. „Udělám vše pro to, aby mě trenéři povolávali. Domácí MS je obrovskou motivací,“ hledí do budoucna třiadvacetiletý bek.