Chtěli Floridu, dostali ji a vypadli. Toronto zase zklamalo, přijde třesk?

Stačilo pár dní, aby se nálada v Torontu otočila. Když tým vyřadil Tampu, všichni se usmívali, křepčili, že tohle je konečně sezona, kdy se všechno zlomí. Po 19 letech přešel silný tým první kolo play off. Tak hurá za pohárem! Zaplněná hala skandovala: „My chceme Floridu.“ Fajn, tak tady ji máte. Prohra 1:4 na zápasy, good bye! Na Floridu se jeďte opalovat.

V některých textech zámořských redaktorů můžete najít, že teď měli Maple Leafs nejtalentovanější tým ve svých dějinách. „Rozhodně jsme si věřili, že máme tým tak dobrý, abychom vyhráli Stanley Cup. Nepodařilo se to,“ pravil trenér Sheldon Keefe.

Ze soboty na neděli naděje zhasla. Kouč ani nešel po utkání do kabiny, nemělo podle něj smysl hned v prvních minutách hráčům vykládat věty, které každý cítil sám. Plány se změnily v trosky. Z kabiny Panthers se ozýval kravál, vyhrával tam hit „Live is live“ od kapely Opus z roku 1984.

Novináři se v NHL zpátky vrátili do šaten klubů a za Toronto na svém místě mluvil kapitán John Tavares. Uběhlo zhruba 15 minut od chvíle, co Nick Cousins ukončil prodloužení. „Je těžké uvěřit, že je konec,“ hlesl Tavares.

Jeho týmu se teď věřilo mnohem víc než jindy. Generální manažer Kyle Dubas přivedl Ryana O´Reillyho, tedy konečně vítěznou esenci, chlapa, který pohár už vyhrál (se St. Louis) a měl nakazit ostatní. Dobře doplnil hloubku týmu přes Noela Acciariho nebo Sama Laffertyho.

Parta s Austonem Matthewsem a Mitchem Marnerem vypadá silně každý rok. Teď působila už opravdu vražedně. Jenže všechno dopadlo stejně jako vždycky: zklamáním.

Navíc skončila Dubasova pětiletka a dost se řeší, co bude dál. Padáka může dostat prezident Brendan Shanahan, tím pádem by se pakoval asi i manažer Dubas. Do horkého křesla nastoupil teprve ve 32 letech, byl to šok, když vystrčil Loua Lamoriella.

Hodně organizaci změnil, Dubasův pohled na hokej je přesně opakem omílaného přístupu, že hokej není věda. Vsadil na směr, že naopak věda neuškodí. Což dostává samozřejmě vyžrat při každém neúspěchu. Jeho panování u Maple Leafs trvá pět let a výsledkem je jedna vyhraná série play off. Klub měl otevřené okno na Stanley Cup, ale postupně se mu blíží období, kdy je dobré uvažovat o přestavbě. Platové stropy jsou krutá věc.

Dubas nastavil program podpory duševního zdraví nebo rozvoj dovedností. Oddělení, které řeší skauting hráčů, připomíná vědeckou laboratoř, tady se neřídíte pocity, ale čísly a daty. Klíčovou otázkou nyní ale je, zda stále ještě mladý generální manažer dovede klub pořád zlepšit a dát mu víc, nebo se už vystřílel.

Problémem je, že čtyři hráči (Tavares, Matthews, Marner a Nylander) zabírají polovinu platového stropu. Ano, běžná věc, sem většinou dojdete, když dobře draftujete a talenty se mění na hvězdy. Jenže když nevyhráváte, jste v pasti. Musíte někoho obětovat, abyste přežili. Nejbolavěji se teď jeví Tavaresův kontrakt, je mu 33 let a 11 milionů dostane ještě další dva roky.

Navíc je potřeba řešit pozici kouče. Sheldon Keefe je Dubasův člověk, věří mu. Jenže v play off tým šlape mnohem hůř než v základní části, což jde i za trenérem. Dovede ho propustit?

Od každého z kabiny uslyšíte názor typu, že tým má ohromnou kvalitu a příště to určitě vyjde, že jim je spolu dobře. Což je právě možná hlavní důvod k zamyšlení. Všechno funguje a parádně šlape, jen nemáte úspěch. Na nejtalentovanější sestavu historie je jeden postup v play off málo.

Toronto v play off

2019: 1. kolo (3:4 s Bostonem)

2020: předkolo (2:3 s Columbusem)*

2021: 1. kolo (3:4 s Montrealem) 2022 1. kolo (3:4 s Tampou)

2023: 2. kolo (1:4 s Floridou)

*v covidovém play off se hrálo předkolo