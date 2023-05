SESTŘIH NHL: McDavid a spol. končí, Vegas postupuje. Řádil Marchessault

Kapitán Edmontonu Connor McDavid vyšel ve třetí bitvě play off proti Las Vegas bodově naprázdno • Reuters

Jonathan Marchessault pokořil Edmonton hattrickem. Jeho Vegas postupuje do finále konference • Reuters

Hokejisté Vegas v šestém zápase série druhého kola play off NHL vyhráli na ledě Edmontonu 5:2 a postoupili do finále Západní konference. Čtvrtou výhru Golden Knights hattrickem řídil Jonathan Marchessault. Vegas prošli do semifinále počtvrté v šestileté historii klubu.