NHL se opět ukáže v Česku! Nudit se nebudete, nahlédněte do zákulisí

Vždycky jsou to akce, které se povedou. Ty další by neměly být výjimkou. Řeč je o NHL Global Fan Tour. Těšte se na další hokejovou show! Nejdřív v úterý ve Zlíně, potom ve čtvrtek v Milevsku. Fanoušci mohou nahlédnout za kulisy nejslavnější ligy světa a prožít spoustu nezapomenutelných zážitků. „Snažíme se vzbudit zájem nejenom o hokej, ale celkově o sport,“ hlásí organizátor Adam Šaffer ze společnosti Perinvest Group, která akci ve spolupráci s NHL zajišťuje.

Spousta malých klučinů sní o tom, že si jednou zahrají v nejlepší lize světa. Na tapetě na mobilech mají třeba fotku svých zámořských idolů.

A právě další zastávka Global Fan Tour může v dětech vyvolat tu správnou vášeň. Zájemci budou moct na vlastní kůži zjistit, jak nejslavnější liga na světě chutná.

„Nám i NHL jde o to, aby se děti i dospělí hýbali a Global Fan Tour je k tomu ideální příležitostí,“ říká dlouholetý sportovní promotér Tomáš Petera, majitel společnosti Perinvest Group.

Kdo si najde čas, určitě neprohloupí. Vstup je zadarmo a zájemci se mají na co těšit. Hokejoví fanoušci si mohou vzít do ruky hokejku a předvést své dovednosti v mnoha interaktivních aktivitách. Hlavní atrakcí budou velká nafukovací hřiště nebo stany. Tam si můžete otestovat rychlost a přesnost střelby.

Velkým lákadlem je i virtuální realita. Co třeba si zkusit, jaké to je ve výstroji čelit jako brankář pumelicím od hráčů NHL?

„Náš program toho nabízí opravdu hodně pro děti i dospělé. Kdo bude chtít, může si například zkusit, jestli dokáže trefit branku z patnácti metrů,“ popisuje Petera, jenž jako promotér zajišťuje pravidelné zastávky NHL v Praze.

Naposledy si mohli fanoušci v O2 areně vychutnat umění San Jose Sharks a Nashville Predators. V budoucnu se může Česko těšit na další týmy.

První zastávkou NHL Global Fan Tour je v úterý Zlín. Program začíná v deset hodin na Náměstí Míru. Bohatý program navštíví nejdřív děti ze základních škol.

„Věřím, že to pro ně bude velký zážitek. Vyzkouší si spoustu věcí, mohou potkat i zajímavé osobnosti,“ láká Šaffer, sám někdejší útočník, který ovládl extraligu se Slavií. Ve Zlíně hokejově vyrůstal Filip Chytil, opora New York Rangers.

Útočník, jenž se bohužel kvůli zranění musel vrátit z Rigy, dějiště hokejového šampionátu. Při akci ale můžete potkat Jaroslava Balaštíka, jeho agenta, navíc někdejšího skvělého kanonýra, jenž svojí kariéru nejvíc spojil právě s místními Berany. A i o Chytilovi si s ním budete moct popovídat.

Zjistíte, co stojí za jeho hokejovým progresem. Co ho dostalo až do jednoho z nejslavnějších klubů v NHL.

Dorazí také A tým! Hráči Beranů přivezou ukázat pohár za vítězství v rámci Chance ligy.

Ve Zlíně začíná program od 10 hodin, kdy NHL Global Fan Tour postupně navštíví děti ze základních škol. Od 14 hodin je pak akce otevřena veřejnosti.

Do Milevska by měla dorazit i Karolína Erbanová, někdejší rychlobruslařka, olympijská medailistka, která je teď úspěšnou hokejistkou. Dále například David Honzík nebo Bohumil Jank.

Chybět nebude ani Slavomír Lener, kouč zlatých hrdinů z Nagana a uznávaný expert na NHL. A další osobnosti. „Každý, kdo dorazí, si určitě najde to, co ho bude zajímat,“ hlásí Šaffer.

Součástí programu je i soutěž, ze které si vítězové odnesou suvenýry s tematikou NHL. Ti úspěšnější získají mikinu nebo tričko s logem NHL Global Fan Tour.

V úterý je tedy show ve Zlíně, ve čtvrtek potom v Milevsku. Tam se na náměstí Edvarda Beneše začíná už v 9 hodin.

„Věřím, že dorazí co nejvíc lidí. Určitě nebudou litovat,“ láká někdejší útočník Zbyněk Hrdel, jenž v zámoří hrával se Sidney Crosbym, a dodnes jsou v kontaktu. Je navíc místopředsedou místního hokejového klubu.

Takže právě malí hokejisté se mohou v rámci NHL Global Fan Tour obohatit o spoustu cenných zkušeností. Ale určitě se nebudou nudit ani dospělí.