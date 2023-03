Karvinou zdravil Boston! Den hokeje se povedl, NHL nadšená. I díky Pastovi

Chvílemi to vypadalo, že fanoušci jsou přímo v hale na živém zápase. Fandili, projevovali emoce. A když se na obří kostce ve slavné hale TD Garden v Bostonu objevil záběr přímo na ně, doprovodili to aplausem. Lidé, kteří v rámci Dne hokeje v Karviné sledovali zápas mezi Bruins a Rangers (4:2), měli nevšední zážitek. Stejně jako z celého povedeného dne, na němž se podílela přímo NHL. „Akce měla skvělý úspěch, lidé se bavili, což bylo to hlavní,“ reaguje Adam Šaffer, zástupce organizátora. Jinak někdejší útočník, mistr extraligy se Slavií.

Sledování utkání, v němž se prosadil i David Pastrňák, nejlepší český vyslanec v nejslavnější lize, bylo vyvrcholením celodenního programu.

Utkání, které vysílala stanice Nova Sport, sledovalo přímo v hale v Karviné asi 1800 lidí, což je nevídané číslo. Podle NHL je to vůbec nejpočetnější obecenstvo, které se mimo Severní Ameriku sešlo, aby společně na obří obrazovce sledovalo zámořský zápas!

„Takže to je naprosto unikátní,“ hlásí Šaffer z promotérské společnosti, která pravidelně zajišťuje zápasy NHL v Praze. Naposledy se v O2 aréně v rámci NHL Global Series představili San Jose Sharks a Nashville Predators.

Karviná viděla třináctihodinový maraton plný soutěží, interaktivních prvků nebo i kulinářské show. Kdo přišel, nelitoval.

Odehrál se také turnaj starších žáků, hráči si následně poměřili síly v Draft Combine, tedy v disciplinách, které zjišťují fyzickou připravenost hokejistů před draftem. Na většině stanovišť dominovali mladíci z Třince (shyby, kliky, síla stisku), nejrychlejší člunkový běh vyšvihl zástupce domácí Karviné.

Zájemci si mohli vyzkoušet další dovednosti v rámci Global Fan Tour. Třeba tvrdost nebo přesnost střely, ve virtuální realitě ochutnali, jak se chytá brankářům. Na pódiu se střídaly taneční skupinky, nechyběla kuchařská show.

Před večerním exhibičním utkáním plným legend se řada z nich objevila na pódiu. Dočkaly se vřelého přijetí, lidé ocenili jejich zářivé kariéry. Tleskalo se uznávanému kouči Vladimíru Vůjtkovi, trojnásobnému vítězi Stanley Cupu Jaroslavovi Pouzarovi, nebo Martinovi Adamskému a Zbyňkovi Irglovi.

Akce sklidila velký úspěch. Přitom šlo o první akci tohoto druhu nejenom v Česku, ale v celé Evropě. Povedla se náramně.

„Jsme extrémně spokojeni. Potvrdilo se, že tahle akce má velký potenciál,“ říká Mark Black, viceprezident NHL pro mezinárodní události. „Jsme vděční lidem z Karviné a celého regionu, kteří sem přišli. Slyšeli jsme o fanoušcích, kteří sem jeli málem deset hodin. Víme, že v téhle zemi je velká vášeň pro hokej.“

Vstup byl zadarmo a ukázalo se, že jde o hokejový region. Ten byl vybraný i kvůli tomu, že z nedalekého Havířova pochází „Pasta“, největší současná česká hvězda. A jeden z nejlepších hráčů NHL, jenž s Bruins nedávno uzavřel nový lukrativní osmiletý kontrakt.

Teď jeho um mohli fanoušci hltat při zápase s Rangers. Během něj se losovaly podepsané dresy, hitem byl právě úbor s číslem 88. Od geniálního věčně vysmátého havířovského patriota, jenž umí s pukem neuvěřitelné věci…

Během utkání se házely kulichy, při každém gólu hala propukla v jásot. Našlo se i pár fanoušků Rangers, za něž hrál Filip Chytil.

„Atmosféra byla elektrizující,“ pochvaluje si Šaffer, zástupce promotéra. Zážitkem bylo i o to, když se živý vstup z Karviné objevil přímo na kostce v bostonské TD Garden. Současně se objevil i spot přímo na ESPN!

„Hrozně mě potěšila zpráva od Slávy Lenera, který akci chválil. Viděl spoustu úsměvů, šťastných tváří dětí i rodičů. To je přesně to, proč jsme to dělali,“ říká Šaffer. Lener, kouč olympijských šampionů z Nagana, byl hostem studia Nova Sport, která zápas vysílala živě.

Hrála se i exhibice místních legend a velkých postav z historie reprezentace. Na úvod zazpíval místní sbor Permoník českou státní hymnu, což byl rovněž mimořádný zážitek. Lidem z toho až naskočila husí kůže.

Zápas ovládl národní tým, ale i výběr osobností regionu měl velkou podporu. V zápase naskočil také ředitel Gymnázia Karviná Miloš Kučera, který předvedl skvělý výkon, srovnatelný s největšími hvězdami. I tohle dokazuje, že město žije hokejem.

„Moc si vážíme podpory města, fanoušků, provozovatele zimního stadionu i tenisové haly. Skvělou práci odvedl i štáb TV NOVA. Náš produkční tým na místě byl v zápřahu už od čtvrtka. Dík patří také paním uklízečkám na zimním stadionu, které nám od 4 hodin ráno připravily halu s koberci tak, aby fanoušci měli maximální komfort,“ dodává Šaffer.

Ten na vlastní oči viděl, že akce má smysl. „První Den hokej v Česku byl takový nultý ročník. Hodně jsme s NHL čekali, jestli je něco podobného u nás možné a jaký bude ze strany fanoušků zájem,“ připouští někdejší extraligový šampion.

Odpověď byla zřejmá. Ano! Stálo to za to, fanoušci přišli v hojném počtu. „Karviná tím předala symbolickou pochodeň oslavy hokeje na další město. Za to jsem moc rád! Takže Karviná, děkujeme!“ hlásí Šaffer.

NHL ukázala, že umí pobavit i mimo Ameriku. Hlavně díky Pastrňákovi.