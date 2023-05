Dallas dotáhl do prodloužení, kde ale prohrál • Reuters

Oba úvodní zápasy ve finále Západní konference NHL ztratil v prodloužení, v domácím prostředí tak hokejisté Dallasu, za které hraje český útočník Radek Faksa, musí Las Vegas porazit, pokud tedy chtějí pomýšlet na postup do bitvy o Stanley Cup. Otočit sérii ze stavu 0:3 by totiž bylo takřka nemožné, z hrstky takto úspěšných týmů se to naposledy povedlo Los Angeles Kings v roce 2014. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.