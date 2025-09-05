Kvůli obvinění přišel o přestup. Součkův spoluhráč může žalovat asociaci, ve hře miliony
V srpnu 2023 se na zpravodajských webech v Anglii objevily zprávy, které musely záložníka Lucase Paquetu pořádně vyděsit. FA (anglická fotbalová asociace) zahájila vyšetřování hráče z důvodu ovlivňování zápasů ve prospěch sázkařů. Následně ho i obvinila. Brazilci, který už měl v tu dobu nakročeno do Manchesteru City, se vysněný přestup rozpadl. O dva roky později je Paquetá s očištěným jménem připraven se soudit. A asociace může mít problém, údajně totiž v mnoha ohledech pochybila.
314 stránek. Tak dlouhý je posudek nezávislé komise, který toto léto očistil Paquetu z obvinění z ovlivňování zápasů. Záložník West Hamu byl obviněn z několika případů, kdy si měl úmyslně nechat dát žlutou kartu, což měly být informace, které měl předem sdělit rodině a známým v Brazílii. Údajně nejdelší posudek v historii sportu není pro anglickou fotbalovou asociaci příjemným čtením, protože naráží na několik pochybení v celé kauze.
„Jsme překvapení, že FA očividně nezajímala výpověď hráče,“ říká posudek na adresu druhého líčení mezi asociací a Paquetou, kde chtěl hráč odpovědět na otázky z prvního výslechu. Komise našla další pochybení. FA šla do vážného obvinění bez názoru nezávislého experta na sázky. Komise navíc uvádí, že nábožensky založený Paquetá už v minulosti odmítl spolupráci se sázkovou kanceláří.
FA navíc musela uznat, že smazané zprávy ve fotbalistově telefonu nemusí mít s případem nic společného, ačkoliv je do té doby považovala jako důkaz. 300 z nich se navíc povedlo obnovit a ani tam nebyl nalezen jediný důkaz.
Před panelem vystupovali například tehdejší kouč West Hamu David Moyes, který uvedl, že Paqueta dokonce před jedním z „hříšných“ zápasů žádal trenéry, ať ho nenasazují. Svůj názor přidal i bývalý rozhodčí Mark Clattenburg, který měl uvést, že žluté karty ve zmíněných zápasech neobsahovaly známky chování někoho, kdo si je nechá dát schválně. „V každém případě jde o zákroky, kterých najdete v zápasech hned několik,“ prohlásil.
Jak informuje The Times, pro Paquetu i West Ham měla kauza brutální následky. Hráč měl za astronomickou cifru mít nakročeno do Manchesteru City, se kterým by se zřejmě stal mistrem ligy i vítězem Ligy mistrů. Klub by za něj dostal přes 90 milionů euro (přes dvě milardy korun).
Hráč bude zřejmě žádat náhradu za nepodložené obvinění, které zásadně ovlivnilo jeho kariéru, to se může vyšplhat až k desítkám milionů eur. „Radil bych mu, aby o této možnosti vážně přemýšlel. To, co ztratil, se nedá vyčíslit žádnou sumou,“ řekl pro Sky Sports Alastair Campbell z právnického týmu zastupujícího Paquetu. Jak ale stanice dle svých zdrojů potvrzuje, ke stejnému kroku se West Ham kvůli zhacenému přestupu neuchýlí. Londýnští nepovažují za rozumné jít do války s FA.
„Teď ať se Paqueta soustředí hlavně na fotbal. S právníky strávil v poslední době až příliš času,“ doplňuje Campbell. Situace ale může pro asociaci nabrat rychlý spád.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|8:4
|9
|2
Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|3
Arsenal
|3
|2
|0
|1
|6:1
|6
|4
Tottenham
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|5
Sunderland
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|5
Everton
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|7
Bournemouth
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|8
Crystal Palace
|3
|1
|2
|0
|4:1
|5
|9
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|10
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|4:5
|4
|11
Brighton
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|12
Leeds
|3
|1
|1
|1
|1:5
|4
|13
Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|14
Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|15
Brentford
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|16
West Ham
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|17
Newcastle
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|18
Fulham
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|19
Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:4
|1
|20
Wolves
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup