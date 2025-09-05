Hyský mění Karvinou: odvážná DNA i práce s mladými. Reprezentanti jsou odměna, říká
Časy se změnily. Pryč jsou doby, kdy jste Karviné už automaticky věštili boj o záchranu. Z MFK se stal hladový, ambiciózní, zajímavý a vskutku atraktivní mančaft, jehož zápasy si pustíte s chutí. Kdo že za velkou proměnou stojí? Kromě sportovního ředitele Lubomíra Vlka bezesporu Martin Hyský. Trenér, jenž do slezského klubu vštípil odhodlání i vítěznou mentalitu. Ne nadarmo vyvolávají fanoušci zápas co zápas jeho jméno. Hyského práce se jim líbí. Zaslouženě.
Brzy padesátiletý kouč vyšel ze slávistického prostředí, kde působil v béčku, mládeži a následně i ve Vlašimi. Už jako experta České televize jej zdobila erudovanost, kterou dokonale umí přenést do praxe. I proto byl před rokem a pár měsíci velmi žádaným trenérským zbožím, přestože měl tehdy nulové prvoligové zkušenosti.
To všechno je Martin Hyský, jeden z hlavních strůjců karvinského obrození.
Začalo to minulou sezonou, v níž bývalý stoper dovedl Slezany k nejlepšímu prvoligovému umístění v klubové historii. Karviná zároveň získala v Chance Lize vůbec poprvé víc než čtyřicet bodů.
Těží i ze spolupráce se Slavií. Pražskému gigantovi se rozhodně hodí, když prostřednictvím víc než 300 kilometrů vzdáleného klubu může hráčům s velkým potenciálem dopřávat ligové starty. Nyní se to týká Alberta Labíka, Alexandra Bužka i Sahmkoua Camary. MFK naopak profituje po ekonomické stránce, v oblasti skautingu či zápasových analýz. Sešívaní zároveň tuší, že v Karviné se jim kromě nadějných fotbalistů „rozehrává“ i Hyský, možný budoucí nástupce Jindřicha Trpišovského.
Oba trenéry pojí pracovitost, extrémní odhodlanost, náhled na fotbal a jasná vize. Hyský ji ukázal už několikrát. Třeba i po sobotní výhře 4:1 nad Teplicemi, když při odchodu z tiskové konference směrem k novinářům prohodil: „Snad se vám to dneska líbilo.“ Jakmile dostal ujištění, že ano, s úsměvem dodal: „To jsem rád.“
Fotbal, který baví
Líbivá hra je pro něj stěžejní. Tento kouč vám nikdy nepoví, že k favoritovi přijel zuby nehty bránit bezbrankovou remízu. Hyského DNA je úplně jiná. Jen si třeba vzpomeňte na loňské zápasy Karviné se Spartou. Byť v nich zelenobílí neuhráli ani bod, hromada šancí a gólů se fanouškům zamlouvala. A o to jde, fotbal má být především zábavou.
V tomto ročníku získala Karviná v sedmi kolech dvanáct bodů. Jednoznačně přehrála Duklu i Teplice, zaslouženě pak vyhrála v Hradci Králové i na Baníku. Nezklamala ani v Plzni, kde o remízu přišla až v nastaveném čase po brance z penalty. Jedinými dvěma vykřičníky tak zůstávají domácí špíly se Zlínem a Bohemians, v nichž Slezané zůstali daleko za očekáváním. Přesto se oba zápasy minimálně k remíze dovést daly.
„Jsem spokojený s tím, jak se prezentujeme a jakým způsobem hrajeme. Myslím si, že proti Teplicím jsme předvedli dominantní výkon. Přesně takový, jaký chceme. Ale nebylo to jen v tomto zápase, i v Plzni jsme podali velmi dobrý výkon. Možná s Bohemkou jsme hráli pod naši úroveň, ale jinak zápasy předtím ji měly vysokou. Hlavně ty venkovní,“ vzpomínal Hyský.
„S dvanácti body ale spokojený nejsem, měli jsme mít minimálně o tři víc,“ zdůraznil kouč. „Kdybychom jich měli patnáct, mohli bychom být spokojení, ale pořád je to začátek soutěže. Není ani tak důležité, kolik bodů teď přesně máme nebo jakou příčku to nyní přinese, důležitý je způsob hry, jak se mužstvo prezentuje a jak se dává dohromady. Myslím si, že se prezentujeme velmi zajímavě, a že to každý bude mít proti nám složité. Je třeba ale dále pracovat a být na sebe pořád náročný.“
Nízký věkový průměr
Existují i další důvody, proč je současná Karviná jedním z nejzajímavějších prvoligových klubů. Mrkněte na věk mužstva. Po čtyřicetiletém veteránovi Jiřím Fleišmanovi je druhým nejstarším hráčem na soupisce sedmadvacetiletý Kristián Vallo. Při utkání s Teplicemi, kdy shodou okolností oba chyběli, měla karvinská základní jedenáctka v průměru jen 22,82 let!
I proto není překvapením, že hned čtyři Hyského svěřenci dostali pozvánku na sraz české reprezentační jednadvacítky. Nový kouč „lvíčat“ Michal Bílek sáhl po Alexandru Bužkovi, Albertu Labíkovi, Davidu Plankovi a Janu Chytrém. Do stejné věkové kategorie navíc Slovinci povolali Roka Štormana.
„V tréninku to pro nás je mírná komplikace, ale určitě se s ní srovnáme. Vnímáme to tak, že je to odměna pro samotné hráče a také pro nás jako klub, že máme takto kvalitní kluky, kteří jsou vybráni, aby na této úrovni reprezentovali. Hodně si toho vážíme, klukům to přeju,“ hlásil Hyský.
Zpátky je bude mít až v příštím týdnu, kdy se MFK vydá na Slavii. Poté přivítá ve formě hrající Jablonec. „Na každého soupeře se těšíme. Každý soupeř je hratelný i náročný, protože česká liga je hodně vyrovnaná. Každý v ní si zaslouží velký respekt,“ navázal trenér.
A respekt si samozřejmě zaslouží i Karviná.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu