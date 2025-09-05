Brutální Angliru udolal životním výkonem Almeida: Emoce z výhry? Vyčerpání
Některé záběry vypadají i v plné rychlosti spíš jako zpomalené. Tak brutální jsou úseky legendárního a současně mnohými cyklisty obávaného asturského stoupání Angliru. Ďábelská hora znovu připomněla, proč se o ní říká, že představuje nejtěžší stoupání minimálně v Evropě. Podle některých aktérů páteční etapy dokonce nejtěžší vůbec. Až tak, že se vítěz Joao Almeida při průjezdu cílem ani nezvládl radovat, jen držel obě ruce na řídítkách a lehce zakroutil hlavou. Na víc mu síly nezbyly.
Sepp Kuss, jeden z nejlepších vrchařů posledních let, o něm říká: „Když je v itineráři, těším se na něj a zároveň jsem nervózní.“ To potvrdil i v páteční etapě, která po dvou letech zase angažovala Angliru do hlavní role jedné z 21 epizod španělské Vuelty.
Oproti předchozím dvěma v roce 2023 a 2020 se ale ta letošní lišila, byla o dost delší. Celkově téměř 203 kilometrů, což už je s tak brutálním závěrem pořádný záhul i pro otřelé profíky. Ti navíc závodili od samého začátku, o čemž svědčí i průměrná rychlost vítěze s celkovým převýšením téměř 4000 metrů, která byla 41,33 km/h!
Poměrně brzy se vytvořil pětadvacetičlenný únik, který se držel až do prvního stoupání, které ale přišlo až na 150. kilometru etapy. Hlavním bodem programu bylo sice šílené Angliru, ale mnoho napínavých momentů přinesla etapa už dřív. Antonio Tiberi a Huub Artz nebyli daleko, aby skončili na zemi kvůli psovi, který i s židlí, k níž byl přivázaný, vběhl náhle do silnice.
Tiberi na zemi přeci jen skončil, ale už vlastní vinou, když nevybral zatáčku ve sjezdu, trochu se svezl i po svodidlech, čímž ale následky pádu výrazně zmírnil. Když do cíle zbývalo 12,4 kilometru, byla skupina v úniku na chvíli pozastavena opět kvůli propalestinským aktivistům, kteří zablokovali silnici.
Pak už ale přišlo na řadu to hlavní. Angliru s délkou uváděnou pořadateli 12,4 kilometru a průměrným sklonem 9,7 procenta, ovšem maximem až k 24 procentům.
Do tohoto brutálního kopce vjížděl jako první ještě únik, v němž se držel Bob Jungels a Nicolas Vinokurov, 6,5 km před cílem ale zůstal vepředu osamocen pouze Jungels. V tu chvíli byl jeho náskok 45 sekund a dál šel prudce dolů. Skupinka Joao Almeida, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss a Jai Hindley dojela Lucemburčana 5,4 kilometru pod vrcholem. Jen tihle čtyři dokázali dál držet vysoké tempo, které po celou dobu udával Almeida. Ostatní se raději rozhodli vyjet Angliru ve svém vlastním tempu, jako třeba i jinak výborný vrchař Felix Gall. V této části se jednalo o nejrozumnější řešení, pokud to nechtěli přepísknout a pak úplně vybouchnout.
„Nejtěžší stoupání, jaké jsem kdy jel. Nejdelších 5 kilometrů v mém životě. Je to fakt šílené, ty sklony, takže je lepší jet podle sebe,“ prohlásil už v cíli značně zmožený Rakušan.
Vpředu se ale dál jelo dost rychle, což mělo za následek, že 4,5 kilometru před cílem už nestačili ani Kuss s Hindleym. Bylo tak jasné, že si to o vítězství rozdají po zdolání až nelidských sklonů Almeida s mužem v červeném. Vingegaard se přitom celou dobu držel za Almeidou a ten jen čekal, kdy se ho pokusí předjet a dostat do úzkých.
„Jel jsem od začátku svoje tempo tak, jak umím. Jonas byl pořád na mém zadním kole. V posledním kilometru jsem byl na limitu, ale to asi platilo pro oba. Pořád jsem čekal, že zaútočí, nebo že mě předjede v cíli,“ přiznal Almeida.
Jenže k tomu nedošlo a Portugalec, který měl v kopci velkou podporu fanoušků s vlajkami, si dojel pro asi nejcennější výhru kariéry a na této Vueltě už šestou týmovou.
Cílem projel Almeida na hraně svých fyzických možností, že se ani nezvládl radovat. Když už stál opřený o kolo, přijel mu pogratulovat Vingegaard, se kterým se i objali a poplácali po zádech, což se také často v případě rivalů o celkové vítězství nevídá. Ovšem tak brutální etapa přináší i takového momenty.
„Je to výjimečné, pořád tomu nevěřím. Nejtěžší stoupání na světě, je to šílené, nemá to srovnání. Takže jsem rád, že je to za námi. Dojezd znám z roku 2023, takže když jsem do poslední zatáčky přijel první, věděl jsem, že je těžké tam předjet,“ řekl Almeida, který se v tuto chvíli díky ztrátě 46 sekund na Vingegaarda jeví jako jediný Dánův soupeř. A další těžké etapy přijdou.
Cyklistický závod Vuelta - 13. etapa (Cabezón de la Sal - L'Angliru, 202 km):
1. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) 4:54:15, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -28, 4. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -30, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -52, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:11, ....44. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:42, 73. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -23:26.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 49:30:54, 2. Almeida -46, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:18, 4. Hindley -3:00, 5. Gall -3:15, 6. Pellizzari -4:01, ...59. Hirt -1:25:13, 99. Otruba -2:00:50.