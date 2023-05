Sergej (B)obrovský! „Americký Třinec“ je ve finále NHL, miliardář splácí dluh

Jsou to čtyři roky, co brankář Sergej Bobrovskij způsobil poprask. Jeho Columbus tehdy v prvním kole play off po čtyřech zápasech setnul monstrum z Tampy, které v základní části sečetlo rekordních 128 bodů. Hokejový svět nechápavě zíral. Ruský gólman si v sezoně, kdy mu dobíhala smlouva, řekl o pořádný ranec. Florida během následujícího léta vysázela na stůl 70 milionů dolarů (přes 1,5 miliardy korun). Dlouho se zdálo, že se nehezky spálí.

Panthers chtěli podepsat jedničku, která zajistí okamžitý klid. Investici ovšem získávají zpět až v letošních bojích o Stanley Cup. Po čtvrteční výhře 4:3 je tým ze slunného poloostrova ve finále NHL. Prolomil 27 let čekání, v souboji o pohár pro vítěze Východní konference sežehl Carolinu bez jediné ztráty.

Hlavní zásluhu na tom nesou dva muži: neúnavný kat Matthew Tkachuk a na míle zářící Sergej Bobrovskij. Maskovaný bohatýr, který přitom úvod play off proseděl na lavičce.

A pak? Příběh jako vytržený ze scénářů hollywoodských bijáků. Nepřesvědčivý návrat i útrapy, pozvolný výšlap na vrchol, heroických 50 zákroků v rozhodujícím klání s Torontem a naprostá dominance v sérii proti Carolině, vyšperkovaná prvním čistým kontem. Bobrovskému chybí k happy endu už jen stříbrná trofej.

„V posledních letech byl přitom naprosto průměrný,“ uvědomuje si v ligovém podcastu renomovaný expert a někdejší generální manažer Brian Burke. „Všichni jsme si mysleli, že jeho skvělá představení z Columbusu jsou minulostí. Teď připomíná Careyho Price v nejlepším období. Taky byl tak klidný, nezajímalo ho, co se děje kolem. Vždy na správném místě.“

Zmrtvýchvstání druhého nejbohatšího gólmana v lize potěšilo i fanoušky Cats. Ze srdce jim spadl balvan, který otřásl celým pobřežím. S tak pozitivním scénářem už skutečně nepočítali. Vloni jejich miláčci ovládli základní část, jenže vypadli hned ve druhém kole. Bobrovskij nevynikal, lámal se v rozhodujících chvílích.

Když v létě 2019 podepisoval megalomanský kontrakt, vyslovil bývalý manažer Dave Tallon zbožné přání. „Bob nám dává garanci, že s ním v zádech můžeme z každého klání odcházet jako vítězové.“

Jeho slova se začínají vyplňovat až nyní, kdy už je za kormidlem Tallonův náhradník Bill Zito. Panthers slaví úspěch stylem, který v české extralize do puntíku vyšperkovali Oceláři z Třince. Důrazná obrana, opřená o vynikajícího gólmana. Soupeř pálí slepými, Florida sází góly z mála. Pohořely hvězdy jako Pastrňák, Matthews, Aho nebo Nečas.

„Nikdo by si nedávno ani nepomyslel, že se vůbec dostaneme do play off. Takže je skvělé, že jsme teď dosáhli na pohár, potěžkali si ho, udělali nějaké fotky. Opravdu jsme si to zasloužili. Rozhodně jsme si nevybrali snadnou cestu,“ popisuje týmový úspěch další z hrdinů Matthew Tkachuk.

Zbývá poslední krůček. A také čekání na soupeře: Vegas, nebo Dallas?