Hill pod vrcholem kopce. Přišel jako záloha, teď je krok od Stanley Cupu

Střelec Golden Knights Jonathan Marchessault hraje ve finále play off NHL proti svému bývalému klubu • ČTK / AP / Rebecca Blackwell

Kanadský útočník Jonathan Marchessault je nejlepším střelcem play off NHL 2023 • Reuters

Brankář Vegas Adin Hill se zapojil do bitky na konci zápasu • Profimedia

Adin Hill v play off NHL čaruje • ČTK / AP / Wilfredo Lee

V pozoruhodném víru událostí píše dechberoucí příběh. Adin Hill během druhého kola play off NHL nahradil v brance Vegas zraněného Laurenta Brossoita. Původně čtvrtý gólman v hierarchii Golden Knights skočil po šanci lačně jak hladová šelma. Měsíc po svém debutu ve vyřazovacích bojích dělí 27letého rodáka ze západní Kanady jediný krok od vytouženého triumfu ve Stanley Cupu.

Situace kolem brankářů Vegas připomínala nekonečnou ságu. Původní jednička Robin Lehner zůstal po operaci kyčle celou sezonu v odstávce. Nástupce Logan Thompson se zranil. Jako pojistka přišel z Los Angeles protřelý Jonathan Quick, ale v play off dostal přednost Laurent Brossoit. Když vypadl i on, naskočil dlouhán Adin Hill. Začala senzační jízda.

Týmu Golden Knights dodal neskutečnou jistotu. Postupně pomohl odklidit Edmonton, Dallas a ve finále dusí Panthers z Floridy. Při nočním pátém zápase (02.00) už se může rozhodnout. Tomu, jak to dopadne, bude v T-Mobile Areně ve Vegas přihlížet i nablýskaný Stanley Cup.

„Nemůžete na to nemyslet. Pro tohle hrajeme hokej, je to hlavní cíl. Nedá se to vytěsnit z mysli. Přemýšlíte o tom, ale zároveň se snažíte soustředit na další zápas, na další střídání,“ řekl Hill po vítězství 3:2 v sobotním čtvrtém zápase na ledě Panthers.

Hill byl jedním z pěti – ano, pěti – brankářů, kteří v této sezoně nastoupili za Vegas aspoň jednou od začátku utkání. Ještě v základní části to byli Thompson, Quick a český mladík Jiří Patera. V play off zprvu ovládl brankoviště Brossoit. Hill chytal poslední třetinu druhého střetnutí série s Edmontonem. Krajana z Britské Kolumbie definitivně vystřídal 8. května po jeho zranění v polovině úvodní části duelu číslo tři.

„Bylo to zajímavé, protože do té doby nechytal dva měsíce, ale ve druhém utkání se aspoň dotkl ledu. Další zápas dotáhl k vítězství, což pro nás bylo hodně důležité. V šestém pustil dvě střely a pokryl dalších 38. V následující sérii s Dallasem dvakrát uhájil nulu. Vedl si velice dobře,“ chválil Hilla generální manažer Kelly McCrimmon.

Osud Golden Knights najednou držel ve svých rukou gólman, který předtím nikdy nebyl v NHL jedničkou, v základní části chytal v sezoně nejvýš ve 25 zápasů a do play off nezasáhl vůbec. Základem úspěchu je dobrý brankář a Hill tohle pravidlo potvrdil. Ale zároveň ukázal, že tým nutně nemusí spasit uznávaná hvězda. Celek z města hazardu teď má na dosah první jackpot ve své historii a „neznámý“ gólman patří mezi nejžhavější kandidáty na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Brankář otřískaný sedmi sezonami převážně na farmách už má jako kanadská dvojka i zlato z předloňského mistrovství světa. Ale jinak velké nic. Vegas získalo Hilla ze San Jose za volbu ve čtvrtém kole letošního draftu loni v srpnu, kdy přestupové čachry spěly ke konci.

Golden Knights ho vzali, aby měli za Thompsonem a Brossoitem někoho v záloze. Zaměřili se na něj na radu Seana Burka, který má v klubu na starost brankáře a pracoval s Hillem už v Arizoně. Ten v organizaci Coyotes strávil pět sezon, než ho v červenci 2021 vyměnili do Sharks za Josefa Kořenáře.

Pokud Hill dotlačí tým až na vrchol, stane se podobně nečekaným hrdinou jako v roce 2010, kdy vychytal Chicagu vítězství Fin Antti Niemi. Nečekaným, ale nikoli nezaslouženým. Hill si po 15 zápasech play off držel úspěšnost zákroků 93,4 procenta a brankový průměr 2,11. V jarní sezoně zabránil 8,2 gólům nad očekávání. V tomhle ohledu byli lepší jen Igor Šesťorkin z Rangers (8,8 v sedmi utkáních) a jeho finálový protějšek Sergej Bobrovskij (19,7) z Panthers.

Zaskvěl se několika zázračnými zákroky. Jako zásah „pádlem“ hokejky proti Nicku Cousinsovi z Floridy za stavu 1:1 v prvním finále.Golden Knights nakonec vyhráli 5:2. Navenek to byla ukázka vynikajícího postřehu, pohotovosti a schopnosti ve zlomku sekundy správně zareagovat. Ale šlo taky o výsledek dlouholeté Hillovy práce na klíčovém prvku – flexibilitě.

Zčásti má ohebnost vrozenou, ale taky ji začal zdokonalovat. Když byl před třemi lety během pandemie covidu zavřený doma, narazil v telefonu na aplikaci Down Dog, jež pomáhá se cvičením jógy. S ní se Hill setkal už během dospívání v brankářských kempech. Se svými 197 centimetry výšky však míval s flexibilitou problémy. Během divné covidové doby se doma do jógy ponořil naplno. „Díky tomu se cítím dobře. Taky to udržuje vaši mysl v klidu,“ líčil.

Brankář, který debutoval v play off až letos ve druhém kole. Hill číhá pod vrcholem kopce, od zisku Stanley Cupu ho dělí ještě jedna výhra. Lepší načasování si nemohl přát. Po sezoně se stane volným agentem bez omezení. Z nabídek si může vybírat. „Adin byl úžasný parťák a vždycky jsem věděl, že má na to, aby se dostal na úroveň, kde je teď,“ řekl Darcy Kuemper, bývalý spoluhráč z Arizony, který vychytal Pohár loni Coloradu.

Možná to byla příležitost, na kterou Hill celou dobu čekal. V letošním play off píše úžasný příběh. Ještě jedna výhra a nikdo už mu ho nevezme.