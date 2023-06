Střelec Golden Knights Jonathan Marchessault hraje ve finále play off NHL proti svému bývalému klubu • ČTK / AP / Rebecca Blackwell

Adin Hill v play off NHL čaruje • ČTK / AP / Wilfredo Lee

Brankář Vegas Adin Hill se zapojil do bitky na konci zápasu • Profimedia

Šest let od svého vzniku jsou na dosah senzaci. Hokejisty Las Vegas dělí ve finále play off NHL proti Floridě jediná výhra od zisku premiérového Stanley Cupu. Na domácím hřišti mají Golden Knights značnou výhodu, Panthers s českým bekem Radkem Gudasem se ale rozhodně nevzdávají a boj o hokejový grál budou chtít za každou cenu vrátit do Sunrise. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.