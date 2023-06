Nosek o operaci nosu, vyřazení i konci v Bostonu: Doufám, že zůstanu, ale...

Zůstal v Bostonu. Tomáš Nosek (30) podstoupil za mořem roky odkládanou operaci nosu. Ale prožil i větší muka. Máte pocit, že víc trpěl při finále Stanley Cupu. O nejslavnější hokejovou trofej světa se rvala Florida, která jeho Bruins vystřihla hned v prvním kole play off. A vítěz z Vegas? Český útočník ho dva roky zpátky opustil, klub neměl pod stropem prostor, aby ho podepsal. Tak si Nosek zamiloval Boston, chtěl vyhrávat s ním. Neklaplo to. „Pořád je to čerstvý,“ komentuje vyřazení svého týmu. Rozpovídal se i o trenérech. V čem je unikátní kouč vítězů Stanley Cupu?

Bavit se teď s hráčem Bostonu o finále Stanley Cupu, když tam každý tipoval právě Bruins? Pro zpovídaného muka. Tomáš Nosek přesto kývl, i když jako bývalý hráč Vegas má pocity teď hodně temné. Za Golden Knights nastupoval hned při začátku klubu NHL, v roce 2018 s nimi prohrál finále proti Washingtonu. Schválně, tušíte, čím vás české prostředí nachystá na zámoří?

Když hokejista vypadne z play off, snaží se asi většinou zbytek soutěže vypnout, nic nesledovat, nevracet si blbé zážitky. Ale šlo to ve vašem případě vůbec?

„Snažil jsem se to taky udělat. Jenže když je ve finále jeden tým, který vás vyřadil, a druhý, kde jsem předtím hrál? Stejně vás to nějak doběhne. Takže jsem finále sledoval. Příjemný to nebylo, ale nevydržel jsem být stranou.“

Patřil jste do původní sestavy Vegas, do první party, která došla senzačně do finále 2018. Dalo by se říct, že jste Golden Knights přál Stanley Cup?

„Mám hrozně moc rád město, takže kvůli Vegas... Narodili se mi tam i oba synové, i proto je město pro mě srdeční záležitostí, druhý domov a pro celou rodinu taky. Tohle v sobě budu mít navždycky. Ale zase už ve Vegas dva roky nehraju, takže jsem měl trochu jiný plány, kdo by měl Stanley Cup vyhrát. No a Florida? Jsem pořád přesvědčený, že nás neporazil lepší tým, měli jsme sérii zvládnout, jít dál. Jen takhle to někdy ve sportu chodí. Chybí maličkosti, rozhoduje štěstí. Finále jste asi viděl, co?“

Ano, ve výsledku jednoznačná záležitost Vegas, Florida byla zralá na odchod do nemocnice.

„Právě, Florida neměla šanci. Asi už jí došlo štěstí... (usměje se) Pojďme od toho, pořád je to čerstvý. Jsou věci, o kterých se mi mluví těžko.“

Ne, že bych se vám v těch ránách chtěl vrtat. Ale zkusme jednu vzpomínku. Vedli jste 3:1 na zápasy, měli jste Floridu na lopatě i v sedmém zápase, a stejně šla dál ona. Uplynul ale víc než měsíc. Pořád se nepodařilo tenhle nezdar v sobě uzavřít?

„Ne, tohle bude mít asi každý v hlavě delší dobu. Najednou je tady dlouhé léto, které vůbec dlouhé být nemělo. Nechcete, ať se vám všechno vrací... Ale zase když to otočím, jde i o