V zámoří plivou na Vladaře: Ven s ním! Flames přitom Čecha vychvalují

Daniel Vladař se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off • Profimedia.cz

Zahodit, dokud je čas. A najít v napěchovaném platovém stropu místo pro jiné. Tak zní rada novináře Yahoo Sports Nicka Ashbourna, který Vladaře vnímá jako velmi snadno nahraditelného brankáře. „Od doby, co se k Flames připojil, neudělal nic proto, aby tomu tak nebylo,“ měří kanadský redaktor vysokého čahouna přísným metrem.

Odchovanec Sparty, který ještě v mládežnických kategoriích přesedlal do Kladna, skutečně v NHL dlouhodobě nevykazuje valné statistické hodnoty. Vyvažuje je ovšem jinou, mnohem cennější vlastností. Tým s ním v zádech vyhrává. Ze zmíněné padesátky odchytaných utkání ztratil v základní hrací době jen 12 duelů, oproti tomu v 27 případech slavil.

Kdyby přece jen došlo k nejhoršímu a Flames se Vladaře drastickým způsobem zbavili, ušetří dva miliony dolarů za rok. Ve světě boháčů na bruslích vlastně „zanedbatelná“ suma. Navíc by vznikla díra na pozici náhradníka za Jacobem Markströmem, kterou by musel zacelit laciný veterán. Vsadit na pětadvacetiletou naději se jeví jako schůdnější varianta.

V průběhu základní části, která se Calgary tuze nepodařila, když ani nepostoupilo do play off, nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být majitel stříbra z šampionátu do 18 let na odchodu. „Danova hra se vyvíjí, vidíte progres. Začíná si uvědomovat, že do NHL patří a klidně může být mezi nejlepšími,“ nešetřil chválou třeba trenér brankářů Jason LaBarbera pro Calgary Sun.

Parťák Markström si zase u svého kolegy cenil rozvernou povahu a komunikativnost. „Probíráme třeba fotbal, v šatně spolu mluvíme o všech možných věcech,“ prozradil ligovým stránkám sám Vladař, který si v předchozím ročníku popularitu mezi spoluhráči zajistil rovněž šňůrou 13 klání v řadě, ze kterých odnesl alespoň bod.

Úctyhodnou sérií se vyšvihnul mezi klubové rekordmany Mika Vernona a Briana Elliotta. Těžko věřit, že by jen o několik měsíců později zmizel beze stopy.

„Snad zůstanu, dokud to půjde,“ říkal Vladař vloni při podpisu smlouvy. „Miluji město, fanoušky a organizaci, je to splněný sen. Asi nejlepší věc, co se mi mohla stát, jsem fakt nadšený.“

I proto hodlá své místo v domácí kabině u rozehřátého radiátoru navzdory spekulacím dál strážit. Ještě aby se po letní přestávce od topného tělesa zažehla i jeho forma. Pokud tedy opravdu zůstane součástí Flames.