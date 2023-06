Rousek o nové smlouvě: Rychlovka a spokojenost! Řekl, kolik vydělá

Ve středečním vydání tištěného deníku Sport jste si mohli přečíst rozhovor s Lukášem Rouskem. Povídal v něm o jednání s Buffalem ohledně nové smlouvy. O tom, že se na farmu už vracet nechce. Sabres se měli ozvat po draftu, tedy koncem příštího týdne. Jenže v noci na středu mu z ničeho nic přes agenta poslali návrh kontraktu. „Podepsal jsem to, a bylo hotovo. Vůbec jsem to nečekal. S tím rozhovorem to vyšlo bohužel trochu nešťastně,“ omlouvá se s úsměvem český útočník.

Jak se to celé seběhlo? Ještě v úterý dopoledne, kdy jsme spolu mluvili, se zdál být podpis daleko.

„To máte pravdu. V tu chvíli jsem o ničem nevěděl. Až pozdě odpoledne mi napsal agent, že se něco začíná dít. Večer jsem pak byl na večeři s rodiči. V tu chvíli mi přišel návrh smlouvy. Rovnou jsme to probrali, dojedli a po večeři jsem to podepsal. Poslali jsme jim to zpátky a Buffalo to hned zaregistrovalo. Hotovo bylo až někdy kolem půlnoci.“

Takže opravdu rychlovka. Jak se vám spalo?

„Blbě! (směje se) Bylo hrozný vedro, takže jsem se vzbudil už někdy v šest hodin. Vzal jsem do ruky mobil, měl jsem ho plný zpráv a gratulací. Sabres to už během noci vydali a oznámili. Říkal jsem si, že ty bylo fakt hrozně rychlý. Moc příjemné probuzení.“

Z klubu vám přitom už dříve řekli, že se vašim návrhem smlouvy budou zaobírat až po draftu.

„Přesně tak. Proto jsme to vůbec nečekali. Z ničeho nic mi to přistálo na stole. Agent mi to poslal, ať se na to podívám, vezmu si chvíli na rozmyšlenou a dám mu vědět. Shodli jsme, že bude nejlepší v Buffalu zůstat.“

Co vám říkal k návrhu smlouvy táta Martin?

„Táta byl pro. Říkal, ať to podepíšu a zůstanu. Že mám ideální věk na to, abych se o to ještě porval. Dá se to uhrát. Hlavně byl pro nás extrémně důležitý požadavek na to, aby byl druhý smlouvy jednocestný. To se splnilo.“

Navíc, i když je první rok smlouvy dvoucestný, nikde není psáno, že nestrávíte většinu sezony v NHL.

„Přesně, takhle to taky beru. Klidně můžu být celé dva roky nahoře, ale taky dva roky dole. Druhý rok by mi ale museli platit celou výplatu.“

Jaké jsou vůbec finanční detaily kontraktu?

„Když budu první sezonu v AHL, vydělám si 125 tisíc dolarů ročně. Když v NHL, tak 775 tisíc dolarů. Ve druhém ročníku už budu mít 775 tisíc bez ohledu na to, jestli budu v NHL nebo na farmě.“

Jste spokojený? Je tahle smlouva taková, jakou jste si přáli?

„Naprosto. Popravdě jsem úplně nečekal, že by mi dali rovnou jednocestnou. V NHL jsem doteď odehrál dva zápasy, nemají mě nahoře tolik vyzkoušeného. Takhle jsme si to představovali. První rok two way, druhý rok one way. Spokojenost. Bude hodně záležet na mně, jak se předvedu v přípravném kempu.“

Pro hlavu skvělá zpráva, viďte? Čeká vás dovolená, na kterou můžete odjet s čistou myslí.

„Jo, jsem fakt rád, že se to upeklo takhle rychle a mám klid. Měl jsem spoustu nabídek z Evropy, takže jsem mohl být i tak relativně v klidu. Tohle je ale samozřejmě ta nejlepší možnost.“

Pojďme k uplynulé sezoně. Jaká byla?

„Skvělá! Výborná sezona. Z týmového i osobního pohledu. Oproti minulému ročníku to bylo super. Až jsem byl překvapený, jak dobře se všechno vyvinulo. K tomu první dva zápasy v NHL, navrch gól. Fakt spokojenost.“

Zklamání z konce v semifinále AHL pominulo rychle?

„Bolelo to, ale takhle daleko se Rochester v play off dostal poprvé po devatenácti letech. Město žilo hokejem, všichni byli nadšení, mile překvapení. Mrzelo to, ale brzo jsme si uvědomili, že to byl i tak hezký úspěch.“

Vyhrál jste týmovou produktivitu, oproti minulému ročníku jste tentokrát zůstal zdravý.

„Přesně tak, hlavně jsem zůstal zdravý. Trenér mi v celé sezoně dával hodně prostoru. Celou dobu jsem se cítil dobře, dařilo se mi. K tomu první dva zápasy nahoře v NHL. Dobrej rok.“

Při pohledu na vaše statistiky mě zaujal extrémně nízký počet střel. Ve čtrnácti zápasech play off jen 11. Za celou sezonu pak pouze 87 pokusů. Nevyčítali vám v klubu, že málo pálíte?

„Jo, tohle jsem slyšel pořád. (směje se) Postupem času si ale všichni zvykli, že jsem spíše takový nahrávač. Hráč, který víc tvoří hru než ten, který jen střílí. Stejně jsem to měl ale na talíři velmi často, ke střelbě mě nabádali pořád.“

Jaký jste měl při posezonních pohovorech s vedením pocit?

„Po sezoně jsem s vedením seděl dlouho. Bavili jsme se spolu samozřejmě hlavně o budoucnosti. Měli zájem to řešit. Řekli mi, že mám za sebou skvělou sezonu, že jsou moc spokojení. Že jsem podle nich kousek od toho, abych byl stálicí v Buffalu. Mám na sobě dál makat, připravit se na kemp. Pocit jsem měl velmi dobrý, zájem jsem od nich cítil hned.“

Teď je velkým cílem uhrát rovnou první tým a začít v Buffalu?

„Rozhodně. Chci stoprocentně uhrát první tým, začít rovnou v NHL. Do AHL se mi vracet úplně nechce, to říkám otevřeně. Je to dobrá soutěž, ale NHL je prostě NHL. Láká mě extrémně moc. Na farmě jsem na sobě pracoval, posunul se. Po roce bez hokeje, kdy jsem byl zraněný, mi to hodně dalo. Teď myslím jen na NHL.“