Rus Fedotov se vrací z vojny: smlouva v NHL a restart. Zajímá se CSKA, ale...

Sklízel úspěchy, byl na vrcholu (ok) – Pro sportovní svět to byl šok. Nejdřív vychytal Ivan Fedotov armádnímu CSKA Moskva titul v KHL, pak podepsal dvouletou smlouvu s Philadelphií. Ani ne dva měsíce potom si pro gólmana přišla vojenská správa a tehdy 25letého muže zadržela. Šlo o gesto. Akt moci. Chceš do Ameriky? Zapomeň. Vojna mu smazala rok kariéry. Předtím Fedotov vyčapal Rusku jako jednička olympijské stříbro v roce 2022. Byl vyhlášen nejlepším brankářem KHL, chtěl se prosadit v NHL. Teď visí nad jeho kariérou otazník. Zvládne se vrátit? Kontrakt s Flyers má ještě rok platný, zda pro něj však v zámořském týmu najdou místo, není jasné.