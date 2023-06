Hartford chce zpátky NHL a ukořistit tým z Arizony. Liga se přesunu vzpírá

Čtvrt století poté, co Hartford Whalers sehráli poslední zápas v NHL, se mluví o návratu ligy do města. Guvernér amerického státu Connecticut, byznysmen Ned Lamont, potvrdil zájem o koupi Arizona Coyotes a přesun klubu na východ USA. „Coyotes teď nemají trvale kde hrát, snaží se hledat možnosti. Connecticut je určitě na obrazovce radaru. Jsme hokejová bašta, hokej milujeme,“ uvedl nedávno.

Možnost reinkarnace NHL v Hartfordu už Lamont probíral s komisionářem NHL Garym Bettmanem. „Ve vzduchu se vznáší spousta balónků. Musel jsem mu sdělit, že tohle místo je hokejem nadšené. Klub nebudete muset dotovat, lidi ho budou mít rádi,“ dodal 69letý guvernér státu Connecticut.

V Hartfordu se hrála NHL od roku 1979 poté, co po sedmi letech existence zkrachovala konkurenční WHA, a liga pohltila čtyři její pohrobky: Edmonton Oilers, Quebec Nordiques, Winnipeg Jets a New England Whalers, kteří se přejmenovali na Hartford Whalers. V roce 1997 se klub přestěhoval do Raleigh v Severní Karolíně a vystupuje pod názvem Carolina Hurricanes.

V Hartfordu se hrály zápasy v hale Civic Center ve středu města, otevřené v roce 1975. O tři roky později došlo k vážné nehodě, kdy se hodinu po basketbalovém zápasu univerzitních celků propadla střecha pod tíhou sněhu. Nikdo nebyl zraněn, stadion uvedli znovu do provozu v polovině ledna 1980. Dnes už notně zastaralá hala, nesoucí nyní název XL Center, se má modernizovat. Zatím je přislíbeno 80 milionů dolarů ze státního rozpočtu. Jakákoli možnost přilákat tým NHL by však vyžadovala další investice.

„Pro začátek nám to stačí. Jsme schopni zhotovit luxusní lóže v dolním patře, zvládneme to během příštích několika let. NHL bude stát mnohem víc, než se dopracujeme na potřebnou úroveň. Ale jakmile se Whalers vrátí do ligy, vrhneme se do přestavby. Musíme to udělat. Hala nutně potřebuje facelift,“ přiznal Lamont.

V současné době chodí fanoušci v Hartfordu na celek Wolf Pack, který hraje AHL a je farmou New York Rangers. O místo v XL Centru se dělí s basketbalovými týmy mužů a žen Univerzity Connecticut. Ve státě sídlí rovněž hokejový celek Quinnipiac Bobcats, který letos zvítězil v univerzitní NCAA. Ten má adresu v Hamdenu.

„Jsme hokejová bašta. A máme tady národní šampiony,“ připomněl guvernér Lamont první triumf Bobcats, jehož dosáhli při své třetí účasti v závěrečném turnaji Frozen Four o titul univerzitní NCAA. „Skutečnost, že blízko nás jsou Rangers a Bruins, je taky velká věc. Zájem o hokej je v této oblasti obrovský,“ připomněl guvernér.

Navzdory jeho nadšení Bettman prohlásil, že liga se stále snaží najít řešení v Arizoně. I přestože tamní voliči nedávno zamítli v referendu plán na výstavbu nové arény v Tempe, kde by Coyotes mohli najít nový domov. Nicméně klub v Arizoně zatím bude pokračovat, už oznámil, že domácí utkání bude v ročníku 2023/24 hrát opět v Mullet Areně, kde hráli už v minulé sezoně.

Další budoucnost Coyotes je nyní hlavní otázkou, neboť stadion s kapacitou 5 000 míst v kampusu Arizonské státní univerzity nevyhovuje parametrům NHL a lepší možnost se zatím ani nerýsuje. Nový výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA Marty Walsh dokonce uvedl, že i Coyotes vyjádřili obavy ohledně současného stavu věcí a chtějí znát odpovědi ohledně trvalejšího řešení.

„Pokud v blízké budoucnosti nenajdou nové útočiště, musíme si vážně promluvit,“ prohlásil Walsh. „Tito hráči nemůžou jako hokejisté National Hockey League dál zůstat na univerzitním kluzišti. To prostě nejde. Nevypadá to dobře. Nepřijde mi to správné,“ dodal.

Luxusní lóže i investoři

Na otázku, proč byla liga tak trpělivá, pokud jde o udržení Coyotes v Arizoně i přes zmatky kolem změn vlastníků až po nejistotu ohledně vlastní arény, Bettman poukázal na velikost tamního trhu a řekl, že klub se tak trochu stal obětí okolností. A liga prý o přesunu v současné době neuvažuje.

„Jsme v lepší pozici na to, abychom stěhování předešli, než jsme byli možná před dvaceti nebo třiceti lety Chceme mít jistotu, že v této fázi prozkoumáme všechny možnosti, než začneme uvažovat o nutnosti přemístění klubu. A já doufám, že ani nebudeme muset,“ pravil šéf NHL.

Mezi dalšími možnými kandidáty se zmiňují ještě Salt Lake City, Quebec, Toronto, kde by chtěli druhý tým, Houston, Kansas City, Atlanta a nyní Hartford. Jeho dresy s klasickým logem Whalers patří ještě po mnoha letech obecně k nejprodávanějším. Mužstvo tohoto názvu působilo ve špičkovém profesionálním hokeji téměř tři dekády.

Dnešní Arizona Coyotes jsou pokračovateli Winnipeg Jets a stejně jako Whalers přešli svého času z WHA do NHL. Může však trvat ještě dlouho, než bude mít Hartford aspoň nějakou šanci získat ligu zpátky. I guvernér Lamont si uvědomuje, že bude nutné zdolat hodně překážek.

„Musíme přitlačit. Musíme ukázat, že umíme prodat luxusní lóže, že za sebou budeme mít skupinu investorů, kteří chtějí provést tuhle změnu. Musíme ukázat, že jsme připraveni zmodernizovat a zvelebit XL Center, aby byla připravená pro NHL. Tyhle věci dokážeme,“ řekl.

Mezi nevýhody, jimž by Hartford potenciálně čelil jako možné místo přistání, patří právě blízké sousedství celků z Bostonu a New Yorku. Na Whalers přitom chodilo v nejlepších letech v průměru přes 14 tisíc diváků, ale taky devět a půl tisíce. Lamont přesto považuje své snahy ukořistit tým NHL za legitimní a oprávněné.

„Hokej milujeme, i fanoušci jiných týmů budou mít spoustu důvodů, proč přijet do Hartfordu,“ neztrácel přesvědčení. „Může to být dlouhá cesta, než Connecticut dostane nějakou šanci získat další tým NHL. Ale bude to náš prvotní cíl. Je to jako vyšplhat někam vysoko. Ale máme šanci se tam dostat. Chci říct, že Coyotes jsou výborní, ale my milujeme Whalers ,“ dodal.