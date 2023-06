Hvězdy Jets chtějí pryč. Přestavba dává smysl, klub může hodně získat

Blake Wheeler by měl být údajně jedním z lídrů Jets, kteří mají na mužstvo špatný vliv • profimedia.cz

Philadelphia nebude jediným týmem, který čeká perné léto. Plné ruce práce mají i ve Winnipegu. Před pár dny se například vyjádřil Connor Hellebuyck, jeden z nejlepších brankářů NHL, že nehodlá s Jets prodloužit kontrakt. Ten vyprší na konci června 2024. Blízko je pak dohoda s Los Angeles. Ke Kings by se měl stěhovat útočník Pierre-Luc Dubois.

Roky se spekulovalo o tom, že v kabině Jets je cosi špatně. Údajně chyběla vítězná mentalita u těch nejlepších.

Potvrdilo se.

V prosinci 2021 ze své vlastní vůle odešel z pozice hlavního trenéra Paul Maurice. Naznačil, že s tímto kádrem se nedá uspět.

V jeho slovech pokračoval Rick Bowness, současný trenér Winnipegu, který se po vyřazení v 1. kole s Golden Knights opřel do hlavních hvězd kádru. „Jejich nejlepší hráči byli ti nejlepší. Naši nejlepší hráči nebyli našimi nejlepšími hráči.“

Kdo je na odchodu?

Connor Hellebuyck. Pierre-Luc Dubois. Blake Wheeler. Bylo by překvapením, kdyby kterýkoliv z těchto tří hráčů zahájil následující sezonu v dresu Jets. Winnipeg se údajně nebrání ani výměně Marka Scheifeleho.

Hellebuyck, který už od roku 2017 patří mezi TOP 5 brankářů NHL, vydal prohlášení, že s Jets svůj kontrakt neprodlouží. To pochopitelně vyvolalo ohlas mezi ostatními kluby. Velký zájem projevují New Jersey Devils, kteří cítí, že kvalitní jednička jim může pomoci k vytouženému Stanley Cupu.

V podobném duchu se vyjádřil i Dubois. Taktéž není ochoten s Winnipegem prodloužit kontrakt. Ve svých 25 letech nepřímo požádal už o druhou výměnu. Před dvěma roky chtěl odejít z Columbusu.

A Duboisovi se jeho přání zřejmě opět vyplní. Na spadnutí je totiž výměna mezi Winnipegem a Los Angeles. Jets dokonce už dali svolení Kings, aby s třetím hráčem draftu 2016 jednali o případném podpisu smlouvy. Kontrakt by pochopitelně byl podepsán až poté, co by byla oficiálně výměna potvrzena.

Wheeler byl šest sezon kapitánem týmu. Před sezonou 2022-2023 se ovšem vedení klubu rozhodlo rodákovi z Plymouthu kapitánské „C“ odebrat. Jets ročník odehráli bez kapitána. Wheelerovi je nyní už 36 let, v platovém stropu zabírá více než 8 milionů dolarů a jeho výkony této částce rozhodně neodpovídají.

Navíc se nesou fámy, že právě Wheeler měl být jedním z lídrů, kteří měli špatný vliv na své spoluhráče v kabině.

Za správnou protihodnotu jsou Jets ochotni prý vyměnit i Scheifeleho, svého dlouholetého prvního centra. Není divu. V současné situaci Winnipeg nemůže pomýšlet na Stanley Cup. A právě za 30letého útočníka by Jets mohli vytřískat vysoké volby v draftu, případně talentované hokejisty.

Chybí mládí

Když se podíváte na soupisku Winnipegu, budoucnost nevidíte růžově. Z hokejistů do 23 let zatím ukázal potenciál pouze Cole Perfetti. Už v následujícím ročníku by mohl být členem první či druhé lajny.

A dál? Nikdo.

Pro Winnipeg přestavba dává smysl. A kdy jindy ji začít než v době, kdy největší hvězdy týmu chtějí pryč?

Za hráče jako Hellebuyck, Scheifele či Dubois můžete získat hodně. Navíc Jets mohou vyměnit například i Kylea Connora či Nikolaje Ehlerse. Oba patří mezi nejlepší křídla celé NHL.

