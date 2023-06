Propad Mičkova na draftu? Obří talent a spratek, problémem i smlouva v KHL

Ještě před rokem mířil Rus Matvej Mičkov na nejvyšší místa draftu NHL. Předpokládalo se, že by dokonce mohl soupeřit s kanadským rivalem Connorem Bedardem o pozici jedničky. V posledních měsících se ale situace kolem Mičkova dramaticky změnila. Podle odborníků je mimo top trojku. Dokonce se nemusí dostat ani do první pětky. Příčinou není jen skoro rok a půl trvající izolace ruského sportu, která neumožňuje talentovanému juniorovi předvést skautům své přednosti. Na vině je především arogantní a nabubřelé chování samotného mladíka.

Reputace generačního talentu provází Matveje Mičkova už od dětství. Stejně dlouho se za ním táhne i vlečka drzého spratka. „Dobře pamatuju, když jsem ho uviděl poprvé. To bylo na dětském turnaji, Matvejovi tehdy mohlo být devět nebo deset let. Stál na vhazování, něco se mu nelíbilo, tak praštil protihráče čelem do tváře. Samozřejmě oba měli ochranné masky, ale stejně to byla darda. Soupeř spadl, byl otřesený. Mičkova vyloučili do konce zápasu. To mu však nezabránilo se stát nejlepším střelcem celého turnaje,“ vzpomíná pro deník Sport renomovaný dětský trenér, který si nepřál být jmenován.

Tato historka je pro Mičkova příznačná. Sebevědomí měl odjakživa na rozdávání. Jinak to u kluka, který vládl produktivitě i mezi staršími spoluhráči, ani nejde. Zároveň často čelil výtkám, že je příliš sobecký, hraje sám na sebe. Zkuste ale nechat sedět rozdílového hráče, který je schopen vstřelit čtyři nebo pět gólů za zápas a udělat výsledek. Trenéři nespokojeně bručeli, ovšem stejně zařazovali superstřelce do první lajny s největším ice timem.

Nejdražší mladík v Rusku

Když Matvejovi bylo pouhých patnáct, všimli si ho v petrohradském SKA. Nejbohatší klub v zemi neváhal vysázet konkurenční Jaroslavli za mladou hvězdu na její věk neuvěřitelných 400 000 rublů (zhruba 120 tisíc korun). Od té chvíle Mičkova od průšvihů zachraňovala nejenom pověst budoucí superhvězdy, ale také sláva nejdražšího mladého hokejisty Ruska.

A že těch průšvihů bylo! Rvačku na prvním soustředění reprezentace U16 s kapitánem týmu Ivanem Mirošničenkem vedení vysvětlilo mladistvou ctižádostí a vůdčími ambicemi. Oba aktéři dostali ústní napomenutí, tím to haslo. Rozmíška s jedním z nejzkušenejších hráčů Petrohradu Alexandrem Volkovem také zůstala bez reakce. Po běžném souboji na tréninku začal nováček urážlivě pokřikovat na mnohem staršího spoluhráče. Když se Volkov nespokojeně ozval, Mičkov mu sprostě vynadal.

Jedním z mála, koho mladý hokejista poslouchal na slovo, byl jeho otec Alexej. To Mičkov starší poprvé nazul klukovi brusle a vozil ho na každý trénink. V dubnu loňského roku ale rodinu zasáhla tragédie. Tělo Mičkovova otce bylo nalezeno v rybníku v Soči. Co stálo za úmrtím? Vlastní nedbalost, nebo cizí zavinění? To už se nedozvíme nikdy. Policie prohlásila, že se žádné stopy po násilí nenašly, a ukončila vyšetřování.

Smutná událost otřásla mladým hokejistou, jeho chování se ještě víc začalo vymykat normám. V zápase s Viťazem Čechov chytil Mičkov soupeře rukama a inkasoval dvouminutový trest. „Co to bylo, vole?“ zaslechli televizní diváci v ruchových mikrofonech větu věnovanou rozhodčímu. Sotva časomíra odkrojila potřebný čas a viník skočil zpátky na led, dialog se dočkal zajímavého pokračování. „Proč s tebou tak mluvím? Ku*va, jak chci, tak i mluvím,“ duchaplně pronesl junior. A hned se zase musel odebrat na trestnou lavici za nedisciplinované chování.

Kritizuje dokonce Nikolišin

Nicméně Mičkov celou dobu zůstává velice žádaným artiklem na mezinárodním trhu. Má absolutně všechno, co zdobí moderního útočníka – rychlost, perfektní střelu, cit pro hru i hokejové vidění. Také proto je nejmladším hokejistou, který kdy nastupoval v Kontinentální lize. A bezkonkurenčně nejmladším hráčem, který byl povolán do národního mužstva.

Když dostal Mičkov pozvánku do ruské reprezentace, bylo mu 16 let, 11 měsíců a 2 dny. V utkání proti Švédsku dal gól, čímž si vysloužil vizitku nejmladšího střelce národního týmu všech dob. V prosinci tohoto roku Matvej odešel hostovat z Petrohradu do Soči. Ve 27 zápasech zbývajících do konce sezony nasbíral 20 bodů (9+11). Slušný počin pro osmnáctiletého zelenáče!

Zároveň s úctyhodnou statistikou se mezi skauty zámořských klubů začala šířit překvapivá informace. Říkalo se, že Mičkov ignoruje tradiční pohovory, které jsou nedílnou součástí přípravy k draftu.

Jeden z prvních se ozval ruský mistr světa Andrej Nikolišin. „V poslední době Mičkov velmi klesl v očích zástupců NHL kvůli své povaze. Každý hráč by měl chápat, že je proklepáván ze všech stran... Chtěl jsem potkat Matveje, promluvit s ním, položit mu několik otázek. Musím však říct, že takovou neúctu jsem ještě nikdy neviděl,“ prohlásil nynější skaut Washingtonu.

„Domluvit si setkání s Mičkovem je skoro nemožné,“ přisadil si respektovaný novinář kanadské stanice TSN Elliotte Friedman. „Ten kluk nemá zájem, prostě vás ignoruje. Vím, že zástupci některých klubů NHL speciálně létali za ním do Ruska. Dostalo se jim jen kratičkého rozhovoru po zápase.“

Logické vysvětlení takového chování se hledá těžko. Proto se objevily konspirační teorie, že Mičkov už je domluven s některým z klubů NHL. Proslýchá se, že mladý Rus se předem vzdal boje o top 3 draftu. Prý jedním z jeho možných pretendentů je San Jose, které bude volit jako čtvrté v pořadí. Mluví se taky o zájmu Montrealu, který vybírá jako pátý.

Důležité je také to, že Mičkov má dlouhodobý kontrakt s Petrohradem. Bude platit ještě tři roky až do června 2026. Před nedávnem se KHL a NHL domluvily na vzájemném uznání smluv. Tím pádem možnost předčasného odchodu ruského megatalentu do nejsilnější ligy světa skoro neexistuje. Málokterý ze zámořských klubů bude ochoten čekat tak dlouho. Může to být jen tým, který v nejbližší době neplánuje radikální přestavbu kádru.