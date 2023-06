Urostlý Čech může být první brankář draftu. Zdobí ho pohyb, klid i reflexy

Michael Hrabal před odchodem do zámoří působil v juniorce Sparty • HC Sparta Praha

Už na konci června čeká hokejový svět každoroční obří událost. Draft NHL. O tom, kdo bude jeho celkovou jedničkou, se nemusíme bavit. Do Chicaga poputuje Connor Bedard. Jak to ale bude vypadat za ním? Kdo bude nejlepším obráncem draftu? A kdo prvním vybraným brankářem? Právě kolem poslední otázky v zámoří nejčastěji poletuje české jméno – Michael Hrabal. Mladík může přepsat historii.

Zavedené pořádky jsou v zámoří jasné. V draftu NHL mají zpravidla přednost útočníci. Až po těch nejlepších jsou obvykle taženi obránci. Gólmani? Na ty přichází řada později. Mnohdy ani žádný nejde v prvním kole, v elitní třicítce. Za posledních deset let byl první brankář tažen nejdřív ve druhé rundě hned v polovině případů.

Málokdo chce jít do risku s gólmanem na předních pozicích. Proto na maskované borce dojde často až na pomezí prvního a druhého kola. A nejinak by tomu mělo být podle predikcí i letos. Kluby NHL si největší osmnáctileté talenty začnou rozebírat ve středu 28. června na galashow v Nashvillu.

Poprvé v historii by mohl přijít jako první člen gólmanského cechu na řadu talent z Česka! Mnozí zámořští experti a skauti vidí jako nejlepšího brankáře ročníku Michaela Hrabala, který odchytal uplynulý ročník v dresu Omahy v americké univerzitní lize.

„Ze všech gólmanů letošního draftu má právě Hrabal největší šanci na první kolo,“ tvrdí Scott Wheeler, expert na mládežnický hokej uznávaného webu The Athletic. „Hned na startu sezony vzal ve své první sezoně za mořem USHL útokem. Byl skvělý. Pak šla jeho forma trochu dolů, aby zase gradovala s finišem ročníku. Fantasticky taky chytal na šampionátu do 18 let v dresu Česka,“ přidává Wheeler.

Spolu s redakčními kolegy sestavil draftovou predikci, Hrabal by podle ní měl přijít na řadu jako celkově 38. v pořadí. Ještě výš ho vidí například Craig Button, bývalý generální manažer Calgary Flames a nyní uznávaný analytik. Ten má Hrabala na 26. místě. Doteď byl v prvním kole draftu vybrán pouze jediný český brankář – před devatenácti lety si St. Louis vzalo jako celkově 17. Marka Schwarze. Od té doby nic.

18 Před tolika lety byl naposledy v draftu NHL vybrán brankář v elitní desítce. V roce 2005 to byl Kanaďan Carey Price, který šel na řadu jako pátý v pořadí. Vybral si ho Montreal.

Minulý týden se Hrabal účastnil NHL Combine testů, kde ti nejlepší hráči podstoupili před zraky skautů NHL fyzické testy i osobní pohovory. Do Nashvillu byli na zkoušky pozvaní kromě Hrabala taky tři další Češi – Jakub Dvořák (obránce, Liberec), Eduard Šalé (útočník, Kometa) a Jakub Štancl (útočník, Växjö).

Hrabal je extrémně urostlým gólmanem. Měří 199 centimetrů, váží 95 kilogramů. I přesto je mimořádně pohyblivý, velmi silný na brankové čáře. Zdobí ho bleskurychlé reflexy a zejména klid. Nedostatky? „Pomaleji se přesouvá dolů, zlepšit musí krytí prostoru mezi betony. To je však u vyšších brankářů normální,“ tvrdí Wheeler. Experty je Hrabal přirovnáván ke švédské hvězdě Calgary Jacobu Markströmovi.

„Potenciál byl patrný úplně od začátku. A nejde jen o výšku, ale hlavně jeho schopnosti a pracovitost,“ říkal před časem Sportu o Hrabalovi trenér brankářů Sparty Petr Přikryl. Do rudého dresu s eskem se mladík převlékl ve třinácti letech. Do té doby rostl v pražské Hvězdě. Před rokem měl Hrabal na stole profesionální smlouvu, tu však odmítl a odešel do USA, kde může hokej na top úrovni kombinovat taky s prestižní školou.

„Vždycky si sám najde věci, které může udělat líp. Právě to z něj dělá tak skvělého brankáře, jakým je. Je v něm obří potenciál. Má velkou šanci být v draftu hodně nahoře. Sny má ty nejvyšší. Řekl bych, že ten kluk nemá limit. Má všechno k tomu, aby byl úspěšný. Záleží jen na něm, jak bude pracovat. Michal dříč je, ale občas k tomu potřebujete i štěstí a souhru různých okolností. Za mě má ale velkou šanci, aby byl v hokeji opravdu mimořádně úspěšný,“ dodal Přikryl.

Na příští sezonu už má Hrabal podepsanou smlouvu s elitní univerzitou v Massachusetts, kde by měl rovněž nastoupit ke studiu. Tyhle plány se však po draftu klidně můžou změnit. Očekává se, že o gólmanskou jedničku draftu si to Hrabal rozdá se Slovákem Adamem Gajanem (Chippewa/NAHL) a Američanem Treyem Augustinem (USA Juniors/USHL).

