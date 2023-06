Výprodej Bostonu začal. Zbavil se Halla, v Chicagu má pomoci Bedardovi

Kanadský útočník Taylor Hall končí v Bostonu, byl vyměněn do Chicaga • profimedia.cz

V Bostonu potřebovali uvolnit prostor pod platovým stropem, odnesl to jako první útočník Taylor Hall • profimedia.cz

Zkušený útočník Nick Foligno byl Bostonem vyměněn do Chicaga • Reuters

Očekává se, že Taylor Hall bude po výměně z Bostonu do Chicaga pomáhat Connoru Bedardovi • profimedia.cz

Taylor Hall mění dres. Někdejší jednička draftu NHL byla Bostonem vyměněna do Chicaga • koláž iSport.cz

Buď Stanley Cup, nebo nic. A pak přijde propad. Dlouhé měsíce se na to upozorňovalo. Boston minulý ročník doslova obětoval pro zisk hokejového grálu. Nepovedlo se. A šance Bruins v dalších letech budou výrazně nižší. I kvůli naplněnému platovému stropu jsou totiž nuceni se zbavovat i kvalitních hráčů. Jako první to odnesl Taylor Hall, který byl vytrejdován do Chicaga.