Gudas dostal životní balík! Nosek či Slováci čekají, co s Krejčím?

Z východu na západ, od výsluní hokejové hierarchie do spodních pater. Nedávný finalista Stanley Cupu Radko Gudas (33) v sobotu podepsal tříletou smlouvu s Anaheimem, posledním celkem předchozí sezony NHL. Po konci na Floridě si přijde na čtyři miliony dolarů ročně (zhruba 87,1 milionu korun) a bude se vyrovnávat nejen s tříhodinovým časovým posunem, ale také s výrazným úbytkem kvality kádru. Spolu s Alexem Killornem, bývalým parťákem z Tampy Bay, se řízný Čech stal dosud nejvýraznější posilou Ducks po víkendovém otevření trhu s volnými hráči.

Když Radko Gudas v polovině června pro deník Sport vyprávěl o svých dalších krocích, představu měl jasnou. „Na Floridě bych zůstal rád, pro mě je to priorita. Rodina je spokojená, dcera chodí do školy, děti tu mají kamarády, jsme nadšení. Ale zůstávám nohama na zemi. Uvidíme, co přinese příštích pár týdnů,“ uvědomoval si zkušený ranař nahnutou situaci.

Nakonec se s generálním manažerem Panthers Billem Zitem na pokračování spolupráce nedohodl. A tak muži, který za dobu svého působení v NHL nastřádal už 2565 hitů, nabídl životní kontrakt Anaheim. Gudas nikdy předtím nevydělával víc.

V klubu, který prochází krutou fází přestavby a v předešlé základní části dosáhl na pouhých 58 bodů, hodlá plnit roli mentora mladých beků. Může se teoreticky potkat i s brankářem Lukášem Dostálem, ten ovšem nyní řeší, co s ním bude po vypršení nováčkovské smlouvy.

Tvrdý bek si výtečné podmínky zajistil zejména výkony v play off. Jeho „šikana“ vůči Bradu Marchandovi z Bostonu, která postavila základ úspěchu Floridy v prvním kole nebo dnes už ikonický záběr, kdy se kladenský rodák tlačí před branku Toronta a clonou pomůže k rozhodující trefě celé série, aby následně euforicky slavil, to vše muselo na šéfa Ducks Pata Verbeeka udělat dojem. Proto si s někdejším šampionem farmářské AHL plácnul.

Gudas byl na trhu volných hráčů jasně nejvýraznější českou tváří. Budoucnost mezi nejlepšími si přes víkend zajistil i krajan David Rittich. Z chladného Winnipegu směřuje třicetiletý gólman na jih do Los Angeles, kde dostane za rok 875 tisíc dolarů. Forvard Radim Zohorna se zase po ročním odloučení vrací minimálně na sezonu do Pittsburghu (775 tisíc). Práci dál shání útočníci Tomáš Nosek, Ondřej Kaše nebo zadák Andrej Šustr.

Smlouvu nemá ani veterán David Krejčí, který přemítá nad možnými scénáři. „Jedna z hlavních věcí je, že mě hrozně moc láká šampionát v Praze v příští sezoně. Kdybych se vrátil do NHL, udělá se play off, nebo ne? Tím pádem šampionát padá… Uvidíme,“ naznačil před vyhlášením ankety Zlatá hokejka dlouholetý lídr Bostonu.

A slovenský výhled? Na přesun do Seattlu se chystá forvard Marián Studenič, naopak hlavní osobnosti východních sousedů útočník Tomáš Tatar a brankář Jaroslav Halák zatím netrpělivě vyhlížejí nabídky.

Češi a Slováci (částky jsou v dolarech za rok):

Radko Gudas (obránce) Anaheim 3 roky/4 miliony David Rittich (brankář) Los Angeles 1 rok/875 tisíc Radim Zohorna (útočník) Pittsburgh 1 rok/775 tisíc Marián Studenič (útočník) Seattle 1 rok/775 tisíc

Patrně nejlepší dohodu upekli New York Rangers. Američan Blake Wheeler, někdejší kapitán Winnipegu, po vykoupení ze smlouvy u Jets přijal gáži v hodnotě 800 tisíc dolarů. Stává se tak prakticky bezrizikovou sázkou.

Nové kontrakty už podškrábly i některé významné hvězdy. Nové štace čekají na útočníky Ryana O'Reillyho (Nashville), Matta Duchena (Dallas) nebo obránce Dmitrije Orlova (Carolina).

TOP 5 kontraktů

Dmitrij Orlov (obránce) Carolina 2 roky/7,75 milionu Ryan O'Reilly (útočník) Nashville 4 roky/4,5 milionu Frederik Andersen (brankář) Carolina 2 roky/3,4 milionu Matt Duchene (útočník) Dallas 1 rok/3 miliony Blake Wheeler (útočník) NY Rangers 1 rok/800 tisíc

