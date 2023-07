Zadinu Detroit neodpálil, sám chtěl pryč. Jenže se nikdo nepřihlásil

Hrábne po Filipu Zadinovi někdo, kdo je zrovna v přestavbě? Detroit ho umístil na waiver, odkud ho zdarma mohl stáhnout kdokoliv z NHL. Spekulovalo se, jestli šestku draftu roku 2018 sebere San Jose, Chicago nebo Arizona. A co takový Boston? Za 1,825 milionu dolarů to není risk. Jenže nic, nikdo. Žádná aktivita. Liga nemá zájem o české křídlo. Zůstává u Red Wings. Ovšem nechápejte příběh tak, že by ho klub chtěl odstřelit a už ho Zadina nebavil. Celé je to zamotanější.

Jakmile vystavil Detroit Filipa Zadinu všem ostatním klubům, Steve Yzerman dorazil na tiskovou konferenci. A generální manažer spustil: „Snažím se mu dát příležitost jít do jiné organizace, kde by hrál víc. Uvidíme, jestli se to stane.“ Nestalo.

Zásadní je, že Zadinu nechtěl klub odstřelit, aktivita nevzešla od něj. Hráč o odchod požádal sám. „Pár týdnů před draftem se prostřednictvím agenta zeptal, zda by případně nemohl odejít jinam. Zkusil by to zase od začátku,“ líčil Yzerman. Prý vymýšlel trejd, který by obsahoval i české křídlo. Jednu chvíli se třeba mluvilo o Ottawě, že by se Zadina mohl stát součástí obchodu, kdy do Detroitu dorazí snajpr Alex DeBrincat.

Tahle cesta padla. „Pokusil jsem se o nějakou výměnu. Snažil jsem se pro něj najít místo, kde by mohl hrát, někoho, kdo by měl o Filipa zájem a možná by mu příležitost dal. To se mi nepodařilo,“ popsal Yzerman.

Dalším krokem tak byl waiver. Ze slov generálního manažera jste cítili, že by Zadinovi rád dopřál kariéru v NHL. Liga je spíš byznys než velká hra sympatií. Proto vlastně až zarazilo, jak mluvil. Dával za příklad Eeliho Tolvanena, finského bombarďáka, který se dlouho trápil v Nashvillu. Nešlo to a nešlo. Pak se přesunul do Seattlu a rozkvetl, nastřílel 16 gólů ve 48 zápasech. „Jestli to může být i Filipův příběh, když odejde? Třeba. Ale taky by se to pořád mohlo stát v Detroitu a já doufám, že to bude tady. V něm prostě něco je,“ nepochyboval Yzerman.

Pak dodal, že ho mrzí, co se kolem českého křídla děje: „Jestli z toho mám radost? Ne, nemám. Před rokem jsem s ním podepsal kontrakt, protože jsem věřil v jeho růst. V nejlepším případě si ho nikdo nevezme, Filip přijde do tréninkového kempu, bude hrát dobře a propracuje se do sestavy.“

Zadina měl dřív vizitku až příliš jednostranného hráče. Skvělá střela z první? Ano, jistě. Ale jste v NHL, takovou zbraň najdete i jinde. Limitovala ho hra bez puku. Před rokem ovšem třeba server The Athletic psal, jak tuhle oblast zlepšil. Měl z něho být komplexnější hokejista.

Jenže problém je, že se všechno zaseklo. Zadina měl zdravotní trable, odehrál jen 30 zápasů, vstřelil tři góly. Bída pro hráče s jeho historií. „Jeho kariéru neodepisuji. V žádném případě. Udělal další kroky dopředu, jenže taky ho trápily zdravotní problémy. Za mě má potenciál, může být platným hráčem v NHL. Zranění ho brzdila, ale s tím nic neuděláte, to se prostě stane,“ doplnil ještě Yzerman.

Takže? Žádné naštvání z Red Wings na Zadinovu žádost. Nakonec spíš převládá spokojenost, že se hráč ještě o šanci porve. V tuhle chvíli se nezdají moc pravděpodobné scénáře typu, že by se vracel do extraligy a do týdne podepisoval smlouvu s Pardubicemi, kde trénují táta Marek s Václavem Varaďou. Detroit ho chce na kempu. Yzerman si přeje, aby to ještě Zadina zkusil. A ano, pokud to nevyjde, může skončit na farmě. V NHL mu běží smlouva ještě pro příští dvě sezony.