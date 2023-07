Draft NHL 2024: První odhady? Vysoko dva Češi, jednička Celebrini

Sotva skončil draft 2023, už se začíná mluvit o tom příštím. Taky napřesrok si kluby NHL rozeberou velmi zajímavá jména. Generační talent typu Connora Bedarda tu nenajdete, přesto se však v cestě na trůn skloňuje hlavně jedno jméno: Macklin Celebrini. Co Češi? První kolo by podle brzkých odhadů nemělo minout dva našince.

V červnu příštího roku proběhne stejně jako každý rok burza hokejových talentů. Přesné datum ještě není určeno, oznámeno prozatím nebylo ani místo každoroční sledované akce. Už nyní se však začínají objevovat první žebříčky expertů, kteří odhadují, jak že by mohl draft NHL 2024 skončit.

Jednička? Aktuálně celkem jasná. Největším favoritem na první pick je Kanaďan Macklin Celebrini. Šikovný útočník má za sebou první ročník na univerzitní USHL. V dresu Chicaga Steel nastupoval proti klidně o tři roky starším hráčům. A stejně dominoval.

V padesáti utkáních uhrál 86 bodů, dal 46 gólů. Vyhrál kanadské bodování ligy. Vůbec poprvé v historii soutěže získal stejný hráč cenu pro nováčka i celkově nejlepšího hokejistu ročníku. „Je jednoznačně nejnebezpečnějším forvardem ročníku 2006,“ má jasno odborník webu The Athletic Corey Pronman.

Celebrini zaujal svět už svým představením na posledním MS do 18 let, kde za Kanadu sebral v sedmi duelech skvělých patnáct bodů! Žádný jiný mladík jich v trikotu s javorovým listem na hrudi v historii turnaje neuhrál víc. Jediná komplikace? Mladík je nyní po operaci ramena, je otázkou, zda stihne start nové sezony. Tu stráví na Bostonské univerzitě v NCAA.

Vysoko by pak mohla padnout i jména poněkud netradičních národností. Nikdy v historii draftů NHL nebyl v prvním kole vybrán norský hokejista. To by se mělo napřesrok změnit. Na páté místo svého žebříčku zařadil Pronman útočníka Michaela Brandsegga-Nygarda. Forvard se před uplynulým ročníkem přesunul z Valarengy Oslo do švédské Mory. V sedmnácti letech pak svými výkony vytáhl norskou dvacítku z nižší divize do elitní skupiny MS.

A dál? Pronman vidí v draftu 2024 spoustu talentovaných obránců. V elitní desítce jich má pět. „Zatímco letošní draft postrádal špičkové defenzivní talenty, první ukazatele říkají, že za rok to bude jiné. Očekávám přesný opak.“ Další expert Steve Ellis z webu Daily Faceoff má v desítce rovněž pět beků.

Na celkovém 15. místě pak u něj najdeme prvního Čecha. Tím je Adam Jiříček, mladší bratr Davida Jiříčka, který byl před rokem draftovaný Columbusem jako celková šestka. Pronman má obránce Plzně na 24. pozici. „Je velmi perspektivní. V Česku už dostal šanci mezi dospělými. Není tak velký ani fyzický jako starší bratr David, zato je však lepší bruslař. Adam taky skvěle zvládá rozehrávku od modré čáry,“ píše v charakteristice Pronman.

Za ním by mohl být vybrán útočník Adam Jecho. Zlínský odchovanec strávil poslední sezonu ve finské Tappaře Tampere. Měří přes 190 centimetrů, roky se o něm mluví jako o obřím talentu českého hokeje. „Slyším o něm dlouho. V poslední době ale neudělal takový progres, jaký bych čekal. Má talent, ale jeho hra trochu postrádá tempo,“ upozorňuje Pronman.

Jecho i Jiříček byli mimochodem ve středu vybrání v draftu do kanadské juniorské CHL. Celkem výběrem mladíčků prošlo 28 českých hráčů. Až na pět výjimek strávili minulý ročník všichni v Česku. „Všichni pravděpodobně do Kanady odejdou. To jsem zvědavý na úroveň juniorské extraligy. Dvacítka ukázala směr,“ napsal na Twitter sportovní manažer Mladé Boleslavi Václav Nedorost.