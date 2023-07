Hvězda NHL bez práce: Tarasenko vyhodil agenta a čeká. Kdo je další?

Nejzvučnější jméno mezi aktuálně volnými hráči NHL. Patrick Kane! U něj však svítí velké ALE. S podpisem nového kontraktu totiž útočník pospíchat nebude. Po konci sezony podstoupil operaci kyčle, je pravděpodobné, že start ročníku nestihne. S novým klubem se dohodne až podle toho, jak půjde rehabilitace. Čekat plánuje do září, možná i déle.

Nejskloňovanějším jménem tak je Vladimir Tarasenko. Ten stejně jako Kane končil uplynulý ročník v dresu New York Rangers. Očekávalo se, že Rus z trhu volných hráčů okamžitě zmizí. Po týdnu obchodování však Tarasenko stále zůstává bez smlouvy.

Těsně před otevřením trhu spekuloval elitní insider Elliotte Friedman ze Sportsnet o tom, že o střelce má zájem Carolina. Pak přidal, že kontakt proběhl taky s Ottawou. V pondělí Shayna Goldman z webu The Athletic psala o tom, že Tarasenko je s Hurricanes blízko dohody.

Známý novinář Larry Brooks z The New York Post tweetoval, že Tarasenko měl několik nabídek různé délky od klubů v přestavbě. Roční gáže se měla pohybovat mezi pěti a půl až šesti miliony dolarů. Rus však všechny nabídky (včetně té od Caroliny) odmítl a... vyhodil svého agenta.

Během posledních čtyř let mění forvard svého zástupce už potřetí. Paula Theofanouse vyměnil za J. P. Barryho a Pata Brissona. Barry mimochodem zastupuje třeba také Davida Pastrňáka , Jakuba Vránu , Matta Barzala nebo Dougieho Hamiltona.

Tarasenkovi skončil osmiletý kontrakt, který v létě roku 2015 uzavřel se St. Louis. Ten mu zajistil roční průměrnou mzdu ve výši 7,5 milionu dolarů. Alespoň na tuto cifru by se prý Rus znovu rád dostal i nyní. Jenže právě výška platu by mohla být největším problémem. Platový strop pro sezonu 2023/24 zůstává stejný a většinu klubů už pod „střechou“ nemá takový prostor, aby si mohla dovolit zaplatit obří balík.

„Pat a já jsme se dostali do tempa opravdu rychle, obvolali jsme už všechny týmy,“ řekl Barry pro The Athletic . „Bereme to hezky od začátku. Musíme přijít na začátek a podívat se, kdo byl předchozím agentem kontaktován a kdo ne. Nechci se více vyjadřovat, dokud nezjistíme, v jaké fázi byla jednotlivá jednání a co přesně bylo nabízeno.“

Že by měl být v hledání nové organizace pro Tarasenka problém, si vůbec nepřipouští. „Situace na trhu není snadná, Vlad je však určitě nejlepší hráč, který je k mání. Neděje se poprvé, že si i hvězda musí počkat na správnou možnost. Nabídka musí dávat smysl po všech stránkách,“ přidává Barry.

Tarasenko v NHL odehrál 675 utkání, během nichž uhrál 574 bodů (270+304). V šesti sezonách se dostal přes třicet gólů. „Musíme se na to podívat. Při roční smlouvě hledáte nejlepší možnou situaci, mimořádně kvalitní tým. Pak se ale znovu vrátíte na trh. Nebo můžete uzavřít dlouhodobý kontrakt a věřit, že vše bude klapat. Vlada by chtěl mít v týmu každý. Je to hráč, který opravdu dělá rozdíl,“ chválí klienta Barry.

Pospíchat nikam nebudou. „Máme jednoznačně nejlepšího hráče, který je stále dostupný. Nemusíme se rozhodnout během 24 hodin. Chceme si v klidu sednout, posbírat všechna fakta, mluvit se všemi týmy.“

Také mezi dalšími volnými hráči najdeme spoustu velmi zajímavých jmen. Koho například? Tomáše Tatara, Jonathana Toewse, Matta Dumbu, Caleba Jonese, Ethaana Beara, Dantona Heinena, Joonase Donskoie, Piuse Sutera, Jesseho Puljujarviho, Denise Gurjanova, Carla Hagelina nebo Tomáše Noska.