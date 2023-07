Zadinův risk jak hrom říká: věřím si na NHL, zvládnu to. Může ztratit všechno

Když si Zadinu nikdo nesebral z trhu, tak to nutně neznamená, že o něj není zájem. Spíš to znamená, že o něj není zájem za současné peníze. Ale za nižší? Bereme tě! A teď jak se k nim dostat.

To je i důvod, proč se insider Eliott Friedman dostal k informaci, že by český útočník dal v Detroitu výpověď. Na trhu se o něm mluví, někdo mu patrně pustil, že pokud by byl k mání výrazně levněji, zkusil by dát Zadinovi prostor. Evidentně někdo takový na trhu je. Možná takových klubů bude víc. Od pátečního večera bude moci podepsat smlouvu jako volný hráč jinde mimo Detroit.

A teď, co to znamená.

V první řadě můžete vidět, že si je Zadina jistý sám sebou. Protože pokud by ho podepsal (dejme tomu) jakýkoliv klub v přestavbě do milionu na jeden rok? Nedostane dvacet šancí, aby ukázal, co umí.

Dostane jednu.

Možná se k ní bude muset i nahoru kousat přes farmu. Každopádně sám dospěl k názoru, že u Red Wings už by nic podobného nešlo.

Před rokem o něm třeba server The Athletic referoval poměrně podrobně, jak usilovně pracoval na odstranění své největší slabiny. Začal hrát lépe bez puku, tohle byl v Detroitu nejdřív jeho výrazný limit. Ale dost na něm zapracoval, prakticky ho škrtnul.

Jenže měl sezonu pod psa i kvůli zlomenině nohy. Očekávaný progres nepotvrdil. Když se bavíte s hráči, se kterými před rokem v Česku trénoval, tak slyšíte, jak je Zadina svými schopnostmi jasně v NHL. Mluví o nich i Steve Yzerman. Jen je prodat, to je u něj hlavní aspekt.

Pokud po výpovědi a následném podpisu v novém klubu nasype 25 gólů, tak si ve výsledku řekne o mnohem lepší pozici, než jakou by dostal v Detroitu, a s tím by nakonec přišly i daleko větší peníze. Ale jestli mu příští sezona nevyjde? Tak se nad ním ve 24 letech zavře v NHL voda a příští léto buď podepíše už někde pouze dvoucestnou smlouvu, nebo bude muset vyrazit do Evropy.

Jde přitom o jedno z nejtalentovanějších křídel, které Česko poslední dobou vystřelilo do NHL. Má v sobě zabijácký instinkt, dost se zlepšil v práci pro svůj tým, což bylo vidět i při covidové pauze v Třinci. Ze Zadiny roste dobrý hráč, jen se dostane pod tlak, že to musí naplno ukázat. A nemůže si dovolit ani jeden krok vedle.