Rozklad české kolonie za jediný rok. Kubalík míří z Detroitu do Ottawy

A je šlus. Po noci z neděle na pondělí definitivně vyschnul český pramen v Detroitu. Po Jakubu Vránovi, Filipech Hronkovi a Zadinovi teď z klubu odchází i střelec Dominik Kubalík, když se stal součástí přestupního balíčku za Alexe DeBrincata z Ottawy. Nejšílenější na tom všem? Každý z jmenovaných krajanů měl s Red Wings smlouvu minimálně do poloviny roku 2024, Zadina dokonce ještě o sezonu déle. Naděje na další úspěšnou tuzemskou kolonii v NHL se ovšem rozložily jako oblek v šatní skříni při náletu molů.

Českou vlajku v Detroitu třímá už jen brankář Jan Bednář, jedenadvacetiletý talent bez smlouvy. Jinak panuje pusto a prázdno. Drama čtyřčlenné enklávy dopsal Dominik Kubalík. Autor 20 branek a 25 nahrávek z minulého ročníku míří k Senators. Za DeBrincata generální manažer Steve Yzerman obětoval ještě obránce Donovana Sebranga, podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2024 a také výběr ze čtvrtého kola. S novou posilou pak okamžitě uzavřel čtyřletý pakt.

Čechů se šéf Red Wings zbavil ve stylu schopného „stěhováka“. Přitom když vloni Kubalík podepisoval dvouletou smlouvu, fanoušci věřili, že si s krajany vyhoví. Po úpadku u Blackhawks se potřeboval zvednout. Jenže sezona se týmu z Motownu příliš nepovedla a Yzerman se nebál nabízet zboží ve výprodeji.

„Občas to bylo nahoru dolů,“ hodnotil uplynulý ročník sedmadvacetiletý snajpr v obsáhlém rozhovoru pro iSport.cz. „Komu se daří, dostane šanci. Hodně se to točilo, ale nějakou pozici jsem v týmu měl a je na čem stavět. Nebylo to jako předchozí sezonu, kdy jsem byl takový vyčichlý, trošku bez zájmu, bez energie.“

Svá slova pronášel ještě před startem mistrovství světa, kde dokonale ukázal, v čem je jeho síla. Stačilo dostat více prostoru na ledě a najednou zase pálil ostrými. Na jeho osm zářezů si nepřišli ani nejlepší Američané či Kanaďané, kteří navíc hráli o dva zápasy navíc. Do posledního dne šampionátu se rodák z Plzně navzdory vypadnutí ve čtvrtfinále držel v čele produktivity, kde ho nakonec překonal pouze Rocco Grimaldi z USA.

Nic to nebylo platné, Kubalík si po Chicagu a Detroitu vyzkouší v zámoří už třetí štaci. V Kanadě mu vyplatí 2,5 milionu dolarů (přibližně 54,4 milionu korun). U Red Wings měl skvělé záblesky, jenže zatímco jednou ho trenér nasadil na elitní přesilovku, podruhé jej zaparkoval do čtvrté formace. Plzeňský rodák se stěhuje jen tři dny poté, co se na rozvázání své smlouvy dohodnul jeho dosavadní parťák Filip Zadina. Také jeho konec byl velice překvapivý. Klub nadále věřil v potenciál někdejší šestky draftu, jenže ta hledala nový impulz a žádala změnu.

„Jestli jsem nadšený? Ne, to fakt nejsem,“ čertil se Yzerman před mikrofony novinářů už poté, co Zadinu umístil na nechráněnou listinu volných hráčů, aby ho zdarma nabídnul všem ostatním týmům v NHL. „Podepsal jsem ho vloni na tři roky, protože jsem věřil v jeho vývoj. Moje očekávání byla, že s námi bude chtít růst. Teď je realita taková, že mu smlouva s námi možná bere příležitost v nějaké jiné organizaci. Dva týdny před draftem přes svého agenta požádal, jestli by nemohl zamířit jinam. Chci mu dát možnost odejít,“ přiznal.

Vše vyústilo ve vypovězení kontraktu po vzájemné shodě. V době, kdy už tradiční organizaci dávno opustila dvojice Filip Hronek a Jakub Vrána. Ofenzivní zadák zmizel těsně před uzávěrkou přestupů do Vancouveru, kde vinou zranění stihnul pouhé čtyři starty. Také on byl relativně vysokou volbou Red Wings, když na něj ukázali z 53. pozice draftu 2016. Jenže jak rostly výkony enormně talentovaného Němce Moritze Seidera, dostával bronzový medailista z mistrovství světa stále méně prostoru. Nová role mu neseděla, proto se ozvali Canucks s nabídkou na výměnu.

A Vránův příběh? Známá záležitost, kdy na počátku základní části zavítal do asistenčního programu na pomoc hráčům v těžkých životních situacích. Následně prožil trpký restart na farmě, ale St. Louis mu nadále důvěřovalo. Český střelec v novém dresu zažehnul motory, na mistrovství světa přesto nejel, i když mermomocí chtěl.

„Byl jsem připravený. Možná se báli věcí kolem a vlastně se ani nedivím. Když se podívám, co se o mně kolikrát zveřejnilo. Jistě. Čtenost, kliky, lidi to pobaví, mluví o tom,“ uvedl Vrána v otevřené zpovědi pro iSport.cz „V tu chvíli nejde o sport, spíš o zdraví a o člověka jako takového. Hokej pro mě znamená všechno. Ale mám taky vlastní rodinu a vlastní zdraví,“ povídal o nucené pauze.

Po letní přípravě se Vrána chystá na tréninkový kemp Blues. Sebevědomí mu dodá bilance 10+4, kterou nastřádal za 20 utkání po změně adresy. Ostatní z rozvrácené kolonie musí teprve dokázat, zda v NHL mohou patřit mezi nejlepší.

Bude zajímavé sledovat, na jak dlouho podkope „výbuch“ čtyř našinců důvěru vedení Red Wings v český hokej. V NHL si podobné momenty pamatují. Jeden příklad za všechny: Minnesota před zvolením Kirilla Kaprizova nechtěla na ruské hráče na draftu ani sáhnout, a to od roku 2004, kdy se spálila na Romanu Vološenkovi. Když se pak senzačně uchytil právě Kaprizov, draftovali od té doby Wild již sedm jeho krajanů.