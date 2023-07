Zadina potenciál má. Rozbalí ho v San Jose? Zatím trpěl na (ne)efektivitu

190 odehraných utkání, 68 bodů. Zadinova produktivita v Detroitu. Na šestku draftu (z roku 2018) neoslnivé. Hned za ním byl mimo jiné draftován Quinn Hughes, dnes jeden z nejlepších ofenzivních obránců NHL.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že český útočník má stále jen 23 let. Pořád může udělat v zámoří kariéru.

Jen musí svůj potenciál prokázat i na ledě.

Hra bez puku

U Red Wings býval poslední roky kritizován (a právem) za špatnou hru bez puku. Snažil se na tom zapracovat a úspěšně, Zadina se v této činnosti v posledním ročníku výrazně zlepšil.

Odehrál sice jen 30 zápasů, ovšem už to je solidní vzorek na vyhodnocení. Měl pozitivní vliv na své parťáky. Spoluhráči s ním na ledě totiž vykazovali lepší výkony než bez něj. A to jak do útoku, tak i do obrany.

V defenzivní části patřil mezi lepší křídla v celé lize. Podobné věci v základních statistikách nenajdete.

Od takového talentu očekáváte ale pochopitelně i produktivitu. A nasbíraných 7 bodů bylo opravdu málo.

Špatná efektivita

Dostáváme se k číslům, která mohou být zajímavá a ukázat, že by nebylo dobré Zadinu odepisovat už nyní.

V posledním ročníku zapsal sice jen 4 asistence, ale zasloužil by jich více. Pouze 18 % ostatních útočníků přihrálo svým spoluhráčům na více nebezpečných střel než právě Zadina. Jde o tzv. ‚high-danger assists‘. Zadina se zastavil na percentilu 82. To je vynikající hodnota.

V podobném duchu by se dalo hovořit i o gólech. Zadina se dostal k více šancím než 74 % ostatních útočníků. To také není špatná vizitka.

Ale přesto to tam nepadalo. Tři vstřelené branky jsou málo. Nabízí se otázka, zda má Zadina skutečně tak dobrou střelu, jak se mu předpovídalo na draftu v roce 2018.

Sezona Procentuální úspěšnost střel 2018/19 5,6 % 2019/20 13,3 % 2020/21 6,2 % 2021/22 6,5 % 2022/23 5,9 %

Ve čtyřech z pěti sezon vykázal slabé hodnoty. Průměr ligy se pohybuje okolo 11 %.

Alfa a omega následujících Zadinových sezon.

Jestliže rapidně nezlepší svoji střelbu, jeho kariéra v NHL brzy skončí. Pokud nejste vyloženě defenzivní útočník do čtvrté formace, tak s úspěšností střelby okolo 6 % nemůžete počítat se stabilním místem v nejlepší lize světa. A už vůbec ne v prvních dvou formacích.

Základem ovšem je, že se Zadina do šancí dostávat umí. Jen v nich musí být efektivnější.

Za výběr San Jose zaslouží palec nahoru. Tahle volba dává smysl. Zadinu by neměla minout role v prvních dvou útocích. Patřičnou porci minut by měl dostat i na přesilovce. A to jsou důležité aspekty k tomu, aby konečně naplnil svůj potenciál.