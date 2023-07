Co čeká Zadinu v San Jose? Yzerman: Není hloupý, ví, čeho se vzdal

Podpisem se Sharks vás rychle napadne, že Zadina přišel o 3,4 milionu dolarů (73 milionů korun). Reálně to bude víc, protože v San Jose jsou vyšší daně než v Detroitu. Jen takhle ale útočník nepřemýšlel. Důvod jeho nečekaného tahu hledejte jinde. Věří si, že je hráčem NHL. Nevěřil, že by v Detroitu dostal prostor to ukázat. „Zadina to myslí vážně, když říká, že mu nejde o peníze. Žádal o nový začátek, a když ho Steve Yzerman nedokázal vyměnit a nikdo si ho nevyžádal z waivers, Zadina zvolil drastickou variantu,“ napsala Helene St. James, redaktorka Detroit Free Press

„Jeho rozhovor s trenérem Davidem Quinnem určitě pomohl při rozhodování, že si vybere San Jose místo ostatních týmů,“ přiblížil rozhodovací proces Zadinův agent Darren Ferris pro San Jose Hockey Now. Server pak ještě rozvinul jeden zajímavý český směr: „Zadinův příchod je spojen s odchodem šestnáctého hráče draftu 2018 Martina Kauta, který se upsal Pardubicím, kde vyrůstal stejně jako Zadina. Sharks si ale dál drží Kautova práva.“

Výhodou jeho podpisu u San Jose je, že by měl dostat prostor v horní šestce. Pokud se zaměříte na situaci, do které se dostal v Detroitu, takhle vysoko byste ho opravdu nenašli. Patrně ani ve spodní šestce. Spíš by do kempu Red Wings vstupoval jako křídlo na hraně sestavy, že buď se před sezonou opravdu musí vytáhnout, jinak míří do AHL.

Asi by šlo o dost pravděpodobný scénář. Nakonec tomu nahrávají i pondělní slova generálního manažera Steva Yzermana pro Detroit Free Press: „Vracím se k tomu, že když jsme před rokem podepsali Filipa, měli jsme pocit, že se bude zlepšovat a bude nadále hrát větší roli. Hlavně kvůli zranění se to nestalo.“ A teď klíčová pasáž, proč je spokojený i bývalý klub: „Raději budu mít 1,8 milionu dolarů pod platovým stropem než hráče potenciálně hrajícího v AHL. Filip chtěl nový začátek, má ho, pro něj dobře. A my jsme schopni dát prostor pod platovým stropem i reálné dolary do jiných věcí,“ přidal šéf Red Wings.

U Sharks se Zadinovi otevřou dveře hned. Rýsuje se mu prostor, testování na přesilovce, k tomu dostane nejlepší centry klubu. Patrně začne s Tomášem Hertlem. Zjednodušeně řečeno, buď si najde svoje místo v pravém kruhu, jak ho mají v levém praváci Stamkos a Ovečkin, nebo ho nenajde. Rok ukáže. V prvním případě se etabluje do role borce NHL a podepíše za rok mnohem lepší smlouvu než na milion ročně. Ve druhém jeho život v NHL spíš skončí a musel by o něj usilovat přes angažmá v Evropě.

Ale zpátky k Zadinově pozici. San Jose se dlouho bránilo myšlenkám, že musí přestavět stárnoucí tým, takže nenabíralo prospecty a drafty. Dostalo se do bodu, že se začíná Loganem Couturem, Tomášem Hertlem, Erikem Karlssonem a dál nemá nic. Doug Wilson dělal generálního manažera Sharks do roku 2022 a často říkal, že nechybí tak moc, aby se dalo hrát o Stanley Cup. Chybělo, nástupce Mike Grier to analyzoval poměrně rychle a začal přestavbu.

Od roku 2016 klub draftoval pouze jednoho hráče, který se výrazně prosadil v NHL, což musí být někde znát. Myslíte, že to je špatná zpráva? Je tady ještě horší. Ke smůle Sharks jde o Joshe Norrise, jehož poslali ve velkém balíku do Ottawy za Erika Karlssona. Hráč, který se prosadil, nehraje u nich. Tady přišli zajímavou dohodou ještě o ofenzivní poklad Tima Stützleho. V úmluvě stálo, že když Sharks neudělají v roce 2019 play off, dostane Ottawa první kolo draftu 2019. Pokud se tam dostanou, obdrží výběr Sharks v prvním kole 2020.

V roce 2019 došlo San Jose do finále konference, o rok později se propadlo na dno NHL a vybíralo by jako třetí. Jenže výběr držela Ottawa a ukázala na německého útočníka Stützleho.

To všechno dokazuje, v jak složité situaci se klub momentálně nachází a vše se stáčí zase zpátky k Zadinovi. Taky zámořští novináři hned začali referovat o tom, že sice na konci minulé sezony byla vidět určitá chemie mezi Tomášem Herltem a Jacobem Petersonem. Ale elitní šestka útočníků by měla vypadat takhle: Hertl, Logan Couture, Anthony Duclair (přišel z Floridy), Alexander Barabanov, William Eklund (sedmička draftu 2021) a Zadina.

Výhodou pro Sharks je, že pokud český útočník v klubu uspěje, dál na něj bude držet práva. Po sezoně se z něj stane znovu chráněný volný hráč. Klub neriskuje prakticky nic. Zadina dost, ale to chápe.

„Opravdu si ho vážím za to, že se tak rozhodl,“ přidal Yzerman pro Detroit Free Press. „Filip není hloupý člověk. Ví, čeho se vzdal. Ale jeho kariéra je důležitější než dolary a já mu přeji, aby se mu dařilo. Myslím to vážně. Mám s ním jen dobré zkušenosti, on je sympatický mladý muž, který tvrdě pracoval. Jen mu to nevyšlo. Přeji mu hodně štěstí jinde,“ dodal šéf Detroitu.

