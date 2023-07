Kaut zaskočil zámoří slovy o konci v San Jose: Kouč chtěl, ať biju Čechy

Pět let v zámoří alespoň prozatím stačilo. Martin Kaut se po minulé sezoně, během které byl v NHL vyměněn z Colorada do San Jose, rozhodl vrátit do Pardubic. K uspíšení návratu do Česka ale podle třiadvacetiletého útočníka pomohla i jedna velká nepříjemnost. Na farmě Sharks v AHL byl jedním z trenérů údajně nucen vyhledávat bitky, což odmítal. Kouč ho měl dokonce cíleně posílat na Čechy. „Pamatuji si, jak jednou ukázal na Adama Klapku,“ přiznal rodák z Brna. Klub Kautova tvrzení odmítá.

V Coloradu dlouho bojoval o místo, nikdy se však vedle nabité konkurence pořádně neprosadil. Martin Kaut tedy opakovaně žádal Avalanche o výměnu, vždy byl ale odmítnut. Dočkal se až na konci ledna, kdy po něm sáhlo San Jose. Když byl povolán do hlavního týmu, po boku Tomáše Hertla se útočníkovi dařilo. Nicméně působení na farmě 16. hráči draftu NHL 2018 zkazilo dojem z organizace.

„Nechceš se bít? Dobře, tak už víš, proč nehraješ v NHL.“ Podobná šokující slova měl Kaut slyšet před každým zápasem v průběhu minulé sezony od jednoho z nejmenovaných trenérů týmu San Jose Barracuda z AHL, když se odmítl pustit do rvačky. Český reprezentant v nedělním rozhovoru pro web iDnes.cz přiznal, že nucení do bitek těžce snášel.

„Já měl tři otřesy mozku a dvakrát zraněné rameno. Kdybych se porval s těmi, co mi vybíral, dostal bych a ještě bych se zranil. Stejně mě do bitek nutil, fakt mi to vadilo. Já bych se popral z dobrého důvodu, o tom žádná! Když je vyprodaný zápas, vyhrotí se, nebo když bráníte spoluhráče. Ale bít se s někým jen tak? Já mám být na ledě od gólů,“ nepřestával se Kaut divit ani s odstupem času.

Nemělo být výjimkou, pokud trenér farmy Sharks ukázal na krajany. Podle Kauta byl jednou nucený se porvat s českým obrem Adamem Klapkou. „Ty jo, ten kluk má sto kilo, dva metry a já ho budu řezat? Ještě Čecha? To ne,“ rázně odmítl.

Co kdyby se Kaut ovšem rozhodl rvát se? Hrál by pak v NHL, jak mu tvrdil kouč? Nad touto otázkou přemýšlel účastník posledního mistrovství světa během letu domů poté, co se rozhodl i z tohoto důvodu nepokračovat v San Jose. „Je to možné, nevím. Hrál jsem proti nim pět let, znají mě a nikdy jsem se nerval. Proč to po mně najednou žádají? Prý ze mě chtěli dostat něco víc. Možná jsem udělal chybu, ale nemyslím, že bitky rozhodovaly o tom, jestli budu v NHL,“ řekl Kaut.

Klub: Žádné takové pokyny jsme mu nedali

Každopádně znepokojující tvrzení bývalého hráče se rychle dostala i do San Jose. Klub z Kalifornie je podle očekávání popírá. „Byli jsme informováni o komentářích připisovaných Martinu Kautovi, který uvedl, že byl nucen, aby úmyslně podněcoval fyzický kontakt s protihráči na ledě. Buďme si jednoznačně jistí, že žádný takový pokyn nebyl nikdy dán ani naznačován trenéry či členy realizačního týmu Sharks či Barracuda,“ stojí v prohlášení vedení Sharks.

Konci u Sharks nahrálo i zklamání z nabídky na novou smlouvu. Kaut si nedělal iluze, že by si svými výkony řekl o jednocestný kontrakt, ale chtěl dohodu aspoň upravit a vyjednat si odměnu vyšší než 100 tisíc dolarů o patro níž.

Nepovedlo se a Kautovu návratu do Pardubic už nic nebránilo. „Agent mi radil, ať ještě zkusím poslední sezonu, jenže já už bych další rok na farmě nezvládl,“ prozradil odchovanec Žďáru nad Sázavou. Na farmě San Jose českému forvardovi navíc nepomáhali ani spoluhráči. Kautovi nepřipadalo, že by se chovali jako tým. Každý z mladých hráčů měl hrát jen sám na sebe. „Kluci, za vás se neporvu,“ ulevil si.