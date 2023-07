První posila: Dědek podepsal Kauta. Pardubice ho potřebují hladového

Martin Kaut se vrací do Česka, konkrétně do Pardubic • Reuters

V roce 2018 zaujal Martin Kaut Colorado tak moc, že si ho na draftu nečekaně vytáhlo už z celkové šestnácté pozice. První zádrhel tehdy zvládl, musel na operaci se srdcem, která dopadla dobře. Problém se vyřešil. Ale kariéra v Denveru? Zasekla se. Klub útočil na Stanley Cup, Kaut se do silné sestavy neprocpal. Pět let trávil spíš na farmě.

Signálem ke změně se jevil letošní přesun do San Jose. Jenže po dlouhé době v AHL mu Sharks ani nikdo další nenabídli jednocestný kontrakt. Na farmách už přitom patřil mezi lídry. Takže? Smysl dával návrat do Pardubic. „Znám prostředí, kluky v kabině. Hrál jsem tady od mládeže a těším se, že budu znovu oblékat pardubický dres,“ pronesl Kaut po zveřejnění dohody s Dynamem.

Podepsal smlouvu na dvě sezony. Už před mistrovstvím světa říkal, že pokud by měl vyrazit do Evropy, tak určitě se záměrem, aby se probojoval zpátky za moře.

A takhle hladového Martina Kauta i Pardubice potřebují. Za pět let nabral dost svalů, měl by být silnější v soubojích než v roce 2018. Dovede si dobře plnit defenzivní povinnosti, být produktivní. „Bude velkou posilou, získal zkušenosti v NHL a je stále ve věku, kdy má kariéru před sebou,“ těší se z podpisu nového hráče majitel klubu Petr Dědek. „Je to typ útočníka, kterého potřebujeme,“ přidal. Navíc pravák, toho Dynamo dopředu dlouho poptávalo.

Kaut i dobře ví, co ho čeká pod novým trenérem Václavem Varaďou: „Ano, znám ho od mládeže, vedl nás v reprezentaci. Vím, že se jedná o náročného a přísného trenéra. Tohle přesně potřebuju, abych se mohl zlepšovat. Je to jeden z důvodů, proč jsem se sem vrátil.“

První pardubická posila navíc nemusí být poslední. Petr Dědek má velkou slabost pro Tomáše Noska. Majitel má rád jeho styl i přístup k hokeji. Kdyby se nedomluvil v NHL, čekejte přestupovou bombu. Nosek zatím ještě jako volný hráč nikde nepodepsal. Nachází se ale v jiné pozici než Kaut, vybudoval si už v lize solidní jméno jako spolehlivý bránící útočník, expert na oslabení. Křídlo, nebo centr? Podřídí se.

Jenže v Bostonu, kde si přál zůstat, se setrvání nerýsuje. Jednou z variant mohl být údajně návrat do Detroitu, kde začínal, ale patrně záleží i na délce kontraktu. Hráč by preferoval podle zpráv deníku Sport a isport.cz delší než na sezonu. Takový zatím ale nepřistál.

Pokud by se situace dál natahovala a Nosek by nikde místo nenašel? Petr Dědek má už beztak v šuplíku nachystanou smlouvu. Jen by ji stačilo podepsat. Boss Dynama by rád viděl, že v jeho klubu ukončí kariéru Lukáš Sedlák, Lukáš Radil a spol. Noska by do téhle silné skupiny taky rád přivábil. Pokud by vedle Kauta dorazil v létě i Nosek, čekejte, že z Pardubic se bude i odcházet.

